Nuno Marques (Citroën): "Tenemos la mayor ofensiva de coches de la historia de la marca"

Que un directivo de una compañía de coches nos reciba con zapatillas deportivas y una camiseta bajo la chaqueta… ya dice mucho de sí mismo y del mensaje que quiere transmitir.

Así vestía Nuno Marques, director de Citroën para España y Portugal, durante la entrevista con EL ESPAÑOL.

Responsable de Citroën en España y Portugal desde hace un año, Nuno nos habla del buen momento que vive la marca francesa con el inicio de la electrificación, del lanzamiento de su nuevo cuadriciclo ligero (Citroën Ami), de las ayudas a la compra. Así ha sido nuestra charla…

Citroën acaba de presentar en España el Ami, su nuevo cuadriciclo ligero y eléctrico… ¿A quién va dirigido este modelo?

Con el Ami queremos ‘tocar’ un público más joven, un público diferente… En Citroën hemos aprendido a clasificar nuestros clientes por su tipología socioeconómica y al final te das cuenta de que hay muchos tipos de clientes…

Es una forma de hacer llegar el ‘coche’ a los que no quieren coche…

Sí, porque el cliente de este vehículo no ve el universo del coche de la misma manera, es un cliente que busca, sobre todo, soluciones de movilidad. Más que un cliente más joven o con mayor edad, lo que buscamos es un cliente joven, pero de espíritu, de mentalidad y no tanto de años. No es el cliente tradicional de coche entonces…

Buscamos gente que sea mucho más abierta en la forma en la que se quiere moverse. Aquellos que no ven el coche tradicional como un aspecto clave para todos los desplazamientos. Existen personas que se mueven 20 o 25 kilómetros al día por el centro de las grandes ciudades (como Madrid o Barcelona)… Para ellas está enfocado el Ami, para todas aquellas que buscan una movilidad diferente por un precio más bajo.

Es un público nuevo, entonces, un público más amplio…

Sí, es un público más amplio que, además, ve la movilidad de otra forma diferente y no tan clásica con el coche como elemento habitual para su desplazamiento.

No puede pasar tanto tiempo entre el anuncio de las ayudas y su puesta en marcha

¿El Ami es un buen producto para la era post-covid?

El Citroën Ami es disruptivo, inconformista… Es un coche que se ha desarrollado antes del Covid-19 y que, sin embargo, ahora está más adaptado que nunca a la situación que vivimos con el coronavirus.

¿Qué sinergias tiene el Ami con la marca Citroën?

Citroën es una marca ‘cool’ y, a la vez, sencilla. Y el Ami es igual, un objeto sencillo. En él no hay una gran complejidad. Y buena muestra de ello es que no tiene un cable específico para ser cargado (es un vehículo eléctrico). Vale el mismo enchufe en el que cargamos nuestro ‘smartphone’. No hay mucho más. Representa muy bien el espíritu de la marca.

Nuno Marques es el director de Citroën en España y Portugal desde hace un año.

¿Han abierto un nicho de mercado con el Ami? ¿Llegarán nuevos competidores al Ami?

Sí, con el Citroën Ami hemos abierto un nicho de mercado. Nos permite enseñar a otro tipo de público lo que significa la marca Citroën. Muchas veces nosotros estamos centrados en nuestro universo y no vemos más allá.

Con este tipo de productos llegamos a mucha más gente. Y a esta gente les decimos: esto es Citroën. Una marca capaz de reinventarse y de buscar soluciones diferentes al universo de la movilidad. El Ami, sin duda, potenciará aún más la marca Citroën.

El 10% de todos los nuevos C4 que vendamos será eléctrico

¿Cómo han sido los momentos más duros de la pandemia? ¿Cómo los ha superado Citroën?

Lo primero que hicimos cuando empezó el Covid-19 fue proteger a toda la gente de la marca: empleados, clientes… Queríamos garantizar que todos ellos estuvieran seguros. Después, lo que hicimos fue estar cerca de los clientes actuales y de los clientes futuros.

Y también de los clientes de posventa. Les mandamos un mensaje: aunque se cierre el mercado, estamos ahí, la marca Citroën está ahí… Por ello, hemos hecho un esfuerzo con la red de concesionarios para mantener el contacto digital…

El nuevo Citroën ë-C4 es un coche eléctrico que se fabrica en España.

¿Cómo se pueden vender coches en la era post-Covid 19?

Lo que hemos hecho ha sido adaptar toda la oferta de producto sobre todo para aquellos clientes que tienen dudas sobre su futuro y no saben lo que va a pasar… Hemos buscado soluciones para tranquilizar a los clientes, con servicios de financiación, seguros…

En Citroën somos capaces de reinventarnos y buscar soluciones diferentes al universo de la movilidad

¿Cómo está el mercado?

En junio hubo una explosión por varios factores. Uno de ellos era el efecto cartera (clientes que habían reservado ya el vehículo). Era una demanda retenida que estaba esperando para comprar el coche.

Ahora ya estamos volviendo a una situación más ‘normal’ y tenemos que ver cómo evolucionan las cosas de aquí al final de año… porque hay muchas dudas desde el punto de vista económico…

El diseño del Citroën Ami es muy llamativo: se convierte en el centro de todas las miradas. José Luis Cano.

¿Cuántos coches venderá Citroën este año?

Más importante que el volumen, lo que queremos hacer es mejorar en cuota de mercado, crecer respecto al año pasado…

Tenéis un 5,2% de cuota de mercado en turismos a día de hoy… ¿Estáis contentos con esa cuota?

Nunca estoy contento. Aplico la regla de que nunca hay que estar contento.

Nuestro objetivo siempre es crecer, nunca estar por debajo del año anterior. Esto no lo queremos nunca. Siempre hay margen para mejorar…

¿Y cómo están ahora…?

Nosotros lo que hacemos es mirar la cuota de mercado en turismos y comerciales. Si sumamos los dos vemos que la marca está aprovechando año tras año y estamos progresando. Ahora la oferta de producto va a ser muy rica en los próximos cinco meses…

Tenemos ahora la mayor ofensiva de producto más importante de la historia de Citroën. Lanzamos seis productos nuevos en cinco meses. Es algo nunca antes visto en la marca.

Un coche muy importante será el nuevo Citroën C4… que además se fabrica en España Tenemos muchas esperanzas en el nuevo C4. Le vamos a poner en el lugar que merece.

Primero porque se enmarca dentro del segmento de los compactos, el segmento C. Pero también por la responsabilidad que supone vender un coche fabricado en España.

El nuevo Citroën C4 compite en un segmento con un gran volumen y estamos seguros de que incrementará la cuota de mercado de Citroën, ampliando el volumen de la marca.

Nuno Marques junto con el nuevo Citroën Ami.

Además, existe la versión de combustión y el C4 eléctrico… que también será muy importante…

Para hacerse una idea de su importancia, en Citroën queremos que el mix del C4 eléctrico sea el 10% del total de las ventas de este modelo.

¿Cómo es el cliente de Citroën?

El cliente de Citroën es gente sencilla, gente como nosotros, del día a día, juvenil no tanto de edad, sino también con una mentalidad.

Este es el público que Citroën, aquel que busca soluciones inteligentes y sencillas. Un tipo de cliente al que queremos hacer llegar la tecnología de forma accesible…

Habla mucho de que el cliente de Citroën es joven… ¿Qué edad media tiene?

La media de edad de nuestros clientes en España ronda los 50 años.

¿Esa edad es más joven o menos que la del resto de marcas de PSA?

Está más o menos en línea con el resto de marcas del Grupo PSA. Habría que ver con cada modelo en qué media de edad estamos. Pero si hablamos de media general estamos en línea con el resto de marcas.

¿Han funcionado los planes de ayudas a la compra lanzados por el Gobierno? ¿Son suficientes?

Nos hemos visto que el mercado se haya incrementado en ventas de coches como sí ha ocurrido en Francia o Alemania.

Por lo tanto, la respuesta es no, los planes de ayuda no han sido suficientes. Entre los puntos críticos podemos decir que ha pasado mucho tiempo desde que se anunciaran hasta que realmente han sido efectivos…

Nuevo Citroën C4 2021.

El Renove se ha anunciado ya para el 20 de octubre…

Esta parte administrativa que ha tardado en arreglarse complica mucho el sistema. A los consumidores hay que darles cosas sencillas… Y más en una compra tan importante como la de un coche. Hay que ofrecer seguridad y confianza a la gente.

¿Cuándo cree que volveremos a la situación previa al Covid?

El mercado de España depende mucho de los particulares, pero también de los alquiladores, lo que conocemos como ‘rent a car’. Estos tienen un peso muy importante.

Y aquí, en este sentido, el turismo tiene mucho peso en España. Y todavía no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos años. Por ello hay que ser muy prudente.

Cuando se habla de fechas como 2022, 2023 o incluso 2024 es posible que en esos años ya estemos en cifras pre-Covid.

Pero dependerá mucho de cómo se desarrolle la actividad de servicios en España de la que dependemos mucho, sobre todo de cómo evolucionará el turismo en los próximos años.

¿Una marca como Citroën, que es generalista, sufre más que una firma ‘premium’ en este tipo de crisis?

Creo que sufrimos más o menos lo mismo que otros competidores generalistas.

Dentro del mercado, después, cada uno puede buscar una solución u otra para conseguir clientes… Pero afecta, más o menos, a todos por igual.

¿Empieza ahora Citroën una nueva etapa con la electrificación de los modelos?

Ahora, en este mes de octubre, empezamos la electrificación de la marca. Primero con el nuevo Citroën C5 Aircross híbrido y después con el lanzamiento del Citroën ë-SpaceTourer y ë-Jumpy y también con el ë-C4… Y empezamos con todas las fuerzas…

