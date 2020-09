Citroën Ami: el ‘vehículo’ de cuatro ruedas eléctrico más barato (6.900 euros) y más simpático

Noticias relacionadas Así es el nuevo Citroën Ami: un pequeño eléctrico que cautivará a los jóvenes

Se llama Citroën Ami (Ami viene de amigo en francés) y con él la marca francesa quiere ‘romper’ el mercado de la movilidad urbana en Europa.

Principalmente por el precio, ya que es un vehículo muy accesible: 6.900 euros al contado o 19 euros al mes.

Esto le convierte en el vehículo eléctrico de cuatro ruedas más barato del mercado. Además, se compra por internet, lo que también supone una revolución en la industria de la automoción…

Asimismo, el nuevo Ami (en esta galería se pueden ver todos los detalles del modelo) sobresale porque es un vehículo de cero emisiones (es 100% eléctrico y tiene la etiqueta CERO de la DGT), se puede conducir sin carné desde los 15 años y tiene un diseño tan atractivo que todo aquel que cruza a su lado se queda mirando.

En EL ESPAÑOL ya lo hemos probado, si bien las primeras entregas no llegarán hasta los primeros meses de 2021. Contamos a continuación todos los detalles…

Este Citroën está homologado como cuadriciclo, por eso tiene un precio más barato.

Citroën Ami: sin restricciones en las ciudades

La cita con los responsables de Citroën es en la Plaza Mayor de Madrid. Y para que una marca de coches te convoque en un sitio tan céntrico ya deja bien claro cuáles son sus intenciones con este nuevo Citroën Ami.

Además, desde el primer momento, ellos lo dejan claro: no es un coche. Y en este sentido, razón no les falta. Entre otras cosas porque está catalogado como un cuadriciclo ligero. Es decir, lo que hasta ahora conocemos como ‘microcoche’. Es decir estaríamos hablando de un ‘coche’ similar al Renault Twizy (ya no se vende) o los microcoches de marcas conocidas como Aixam, por ejemplo.

El hecho de que sea homologado como microcoche da muchas ventajas al Ami, si bien también cuenta con algunos inconvenientes. ¿Ventajas? Pues como decíamos antes la primera de ella es que no se necesita el carné de conducir convencional.

Este Citroën Ami es un vehículo 100% eléctrico.

Lo único que es obligatorio es la licencia AM o permiso de ciclomotor. Un carné que se obtiene desde los 15 años y tras superar un test psicotécnico en un centro autorizado y un test de la Dirección General de Tráfico de 20 preguntas.

Precisamente este hecho de que se conduzca con la licencia AM o permiso de ciclomotor hace que su principal clientela sean los jóvenes. De ahí que su diseño sea también muy juvenil. Desde Citroën señalan, que también puede ser un vehículo para segundas residencias o bien para destinos de playa o incluso para personas con una edad más avanzada.

Pero, según nos han reconocido desde la marca francesa (por los primeros pedidos) y hemos comprobado en nuestro recorrido por Madrid; el Citroën Ami es el centro de atención de las miradas y de las cámaras de fotos de los móviles de los jóvenes. Por ello pensamos que el público juvenil es el principal cliente de este modelo.

Este vehículo tiene una autonomía de 75 kilómetros.

Hasta aquí las ventajas de ser un cuadriciclo. Ahora, los inconvenientes, que los tiene. El Citroën Ami tiene solo dos plazas, está desarrollado sobre una estructura tubular de acero (no es un chasis como el de un vehículo convencional), no cuenta con elementos de seguridad como ABS, airbags o ESP (en un coche sí son obligatorios), su velocidad está limitada a 45 km/h y no pueden circular por autovías o autopistas (no puede entrar por ejemplo en las principales vías de circunvalación de las grandes ciudades).

En este sentido, desde Citroën tienen claras todas estas restricciones y por eso continuamente repiten que no es un coche sino un objeto de movilidad. Y respecto a la seguridad también confirman que es cierto que carece de estos elementos pero también argumentan que es mucho más seguro que un patinete, un ciclomotor o una motocicleta, vehículos todos ellos que tienen más riesgo en una ciudad.

El interior es sencillo y muy luminoso.

Diseño divertido

Una vez que estamos junto a él. Tenemos que reconocer que su diseño nos ha cautivado desde el primer momento. Es un vehículo divertido, atractivo y diferente. Sobre todo por sus formas, ya que es completamente ‘cuadrado’.

Además, desde Citroën destacan su simetría (si se dividiera por la mitad, es prácticamente igual cada parte) y casi también es muy parecido por delante y por detrás. Además, tiene unos faros divertidos, que simulan una cara y cuenta con diferentes elementos que permiten personalizar el vehículo.

Por ejemplo, Citroën ofrece diferentes pegatinas que pueden colocarse en el ‘pilar trasero’ o en las puertas, diferentes embellecedores, ganchos, accesorios del interior, spoiler, barras, en el techo.

El teléfono móvil personal es una parte importante del vehículo.

De esta manera, un Citroën Ami básico (que es el que cuesta 6.900 euros, como luego veremos) y después hay varias versiones de personalización (Orange, Khaki, Grey, Blue, Pop, Vibe) que suben hasta los 8.260 euros.

Asimismo, Citroën también ofrece accesorios que tú mismo puedes colocar en el vehículo como extras. Ellos te entregan una caja con los mismos y el usuario los instala.

Chasis, motor y batería

Antes de subirse al modelo, llega el momento de analizarlo un poco más en profundidad. Este modelo se fabrica en la planta de PSA en Marruecos (donde se realiza el Peugeot 208) en una línea específica. Allí es donde se ensamblan los cerca de 250 componentes que conforman este coche.

Continuando con sus medidas. El Citroën Ami mide 2,4 metros de largo, 1,39 metros de ancho y 1,52 metros de alto.

El interior es muy luminoso.

Es por tanto un coche muy pequeño (muy corto), bastante estrecho pero, en cambio, es razonablemente alto.

Por ejemplo, rápidamente se nos vienen algunos ejemplos a la hora de compararlo.

En la siguiente tabla vamos a ver qué diferencias hay entre el Citroën Ami y el Renault Twizy (ya no se vende), el Smart Fortwo (solo se comercializa como eléctrico) y, por ejemplo, una moto de tres ruedas (Peugeot Metrópolis).

Citroën Ami Renault Twizy Smart Fortwo Peugeot Metropolis Longitud 2,41 m. 2,33 m. 2,69 m. 2,15 m. Anchura 1,39 m. 1,38 m. 1,66 m. 0,77 m. Altura 1,52 m. 1,45 m. 1.55 m. 1,45 m. Peso 485 kg. 450 kg. 1.095 kg 271 kg. Precio 6.900 € Descatalogado 24.450 € 8.799 €

Con estos datos vemos que este nuevo Citroën Ami, en realidad, se parece mucho en dimensiones, tamaño y peso al Renault Twizy, un vehículo quizás adelantado a su tiempo y que ahora está descatalogado.

Las principales diferencias entre el Renault Twizy y el Citroën Ami es que el modelo de Citroën es algo más largo y, sobre todo, más alto. Además recordamos en este sentido que el Twizy no está ya a la venta.

Las ruedas tienen un diámetro de 14 pulgadas.

En cuanto a la potencia del motor, se trata de un propulsor completamente eléctrico de reducida potencia. En concreto, hablamos de 6 kW, es decir unos 8,2 CV de potencia. Esta cifra es más elevada que la que suele ofrecer un ciclomotor, pero tampoco es excesivamente grande (recordamos que este Ami pesa casi media tonelada).

Este motor se alimenta por una batería de iones de litio de 5,5 kWh, que está situada bajo el piso y que permite dotar al Ami de una autonomía que ronda los 75 kilómetros. En cuanto a la recarga de esta batería, desde Citroën tenían claro que lo querían poner fácil.

Por ello, este modelo se recarga con un enchufe convencional, en una toma de corriente de cualquier casa a 220V. En este sentido desde Citroën señalan que el tiempo de recarga es de tres horas, incluso si se carga en una toma de mayor potencia que la convencional. Esto quiere decir, por tanto, que la potencia de carga rondará los 2 kW como máximo.

Detalle del faro en el Citroën Ami.

Precios, ‘carsharing’ y ventan en Fnac

Si bien desde Citroën señalan que están estudiando la posibilidad de ofrecer el Citroën Ami como carsharing, a día de hoy solo se comercializa (en España llega en marzo y en cuestión de poco tiempo se permiten las reservas) como venta del vehículo en propiedad o como renting.

Además, Citroën ha querido que el proceso sea digital y sencillo. Por ello el coche se puede adquirir en la página web de Citroën o también en la página web de la Fnac. Además, habrá exposiciones del vehículo (se puede ver y tocar) en algunos concesionarios de Citroën, en tiendas Fnac y en algunos otros puntos.

Y a ello se suma que el coche se puede recoger en un concesionario de Citroën o bien en casa. En el caso de que se entregue en casa el precio es de 200 euros y un asesor explicará durante 30 minutos las características del vehículo.

Por el contrario, si se opta por recoger el coche en un concesionario, la asesoría tarda también 30 minutos, pero el coste es de 100 euros.

Los retrovisores no son excesivamente grandes y la visibilidad es limitada.

Y ahora los precios que es la parte más interesante del coche.

Si se opta por compra, el pago al contado (también se puede financiar) es de 6.900 euros para la versión básica. A esta cifra se podría descontar las ayudas del Moves que en este tipo de vehículos son de 600 euros.

Y si se opta por un renting, el precio parte de los 19 euros como cuota al mes, durante cuatro años, con una entrada inicial de 2.641 euros. En el caso contrario, se puede optar por una entrada de solo 100 euros y pagar una cuota mensual de 78 euros.

En la siguiente tabla repasamos los precios del renting del Ami a 48 meses.

Cuota mensual y entrada Cuota mensual y entrada Cuota mensual y entrada Cuota mensual y entrada Citroën Ami 19 €/mes

2.641 €/entrada 32 €/mes

2.100 €/entrada 55 €/mes

1.100 €/entrada 78 €/mes

100 €/entrada

Además, desde Citroën afirman que pueden ofrecer al usuario todos los servicios como el seguro necesario o la financiación.

Imagen de las ventanillas del Citroën Ami.

Al volante

Una vez que tenemos claro como es el coche, llega el momento de conducirlo. Y tenemos que reconocer que antes de subirnos en él un gusanillo nos recorre el estómago. Hasta ahora nos habremos subido en centenares de coches de prueba, pero el Ami tiene algo que le hace diferente.

La primera sorpresa, las puertas. Como hemos dicho solo tiene dos plazas y, por tanto, dos puertas que se abren en sentido inverso a la marcha. Para abrirlas hay que empujar para dentro en una especie de cerradura. Más curiosa es la apertura desde el interior, ya que no hay tiradores sino cintas que habilitan su apertura.

Una vez dentro, reconocemos que la postura es curiosa. Los asientos están bastante retrasados y no son asientos como los de un vehículo. Más bien estamos hablando de una banqueta algo dura y un pequeño respaldo.

Llama la atención la gran superficie acristalada. Prácticamente desde la cintura del vehículo y hacia arriba es de cristal. Esto hace que tengamos una muy buena visibilidad de todo lo que nos rodea (los espejos son pequeños y poco prácticos). Pero también en lugares calurosos como Madrid, hace que el habitáculo también se caliente mucho.

Otra sorpresa, las ventanillas. Que no suben ni bajan. Sino que se abren hacia arriba. Es decir de tipo compás, pero plegadas hacia la parte superior. Una solución cuanto menos curiosa.

Comenzamos la marcha y al ser un eléctrico, el silencio de marcha es la nota predominante. Aceleramos y rápidamente llegamos al máximo: los 45 km/h mencionados. Además, se aprecia incluso que en bajadas el Ami se frena para no sobrepasar la mencionada velocidad, sin embargo, estamos seguros que podría alcanzar más. Lo bueno es que también coge esa velocidad en subidas.

Otro aspecto importante es que el Ami, pese a que es un cuadriciclo, circula al mismo ritmo en ciudad que la mayoría de los vehículos. Por lo tanto en este sentido no hay sensación de inseguridad ni de ir más lentos.

¿Aspectos mejorables? La parte de climatización tiene mucho margen de mejora. Apenas enfría en un día caluroso y el ruido es muy elevado. También son mejorables los frenos. Hay que cambiar el ‘chip’ a la hora de conducir y frenar con decisión si queremos detener el vehículo. También la dirección. Gira en poco espacio pero el volante está algo duro.

No obstante y a pesar de todos estos aspectos que podrían mejorarse, la sensación que nos ha dejado el vehículo es muy positiva.

Sobre todo porque pensamos que es una solución de movilidad barata para la gente joven, una alternativa más segura que un patinete o una mota, cuenta con todas las ventajas de la etiqueta CERO y, además, es una movilidad sostenible.

¿Conclusión? Bienvenido Citroën Ami… Nos has convencido y te damos nuestro visto bueno para revolucionar la movilidad en la ciudad. ¡Adelante! Ahora será el mercado el que dictamine tu evolución. A nosotros, desde luego, nos has gustado (y esto no se lo decimos a todos ;-).