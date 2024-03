Así me ha conquistado el Tesla Model 3: acelera de infarto, carga (muy) rápido y gasta poco

Tesla es una marca de lo más polémica, o la amas o la odias, pero hay que reconocer que sabe hacer las cosas bien. Por lo menos en lo que respecta al coche eléctrico. En EL ESPAÑOL ya nos hemos puesto a los mandos del nuevo Tesla Model 3, un modelo que acaba de ser actualizado (no por primera vez) y que nació en 2016.

También conocido como Highland, se trata de una berlina eléctrica que pertenece al segmento D -tamaño grande-, si bien es el coche más pequeño (de momento) de la gama del fabricante. Cabe recordar que por encima se encuentran el Tesla Model S, Tesla Model Y y el Tesla Model X (y el Tesla Cybertruck en EE.UU.).

Prueba de que saben hacer las cosas bien es que, por primera vez en la historia del automóvil, el coche más vendido en el mundo en 2023 fue un eléctrico, el Tesla Model Y. En España también cerraron el año con buenos resultados, siendo el Tesla Model Y y el Tesla Model 3 los modelos eléctricos con más matriculaciones: 6.833 y 6.116 unidades, respectivamente.

Nuevo Tesla Model 3. Itziar Echave-Sustaeta

En relación con los volúmenes de ventas de Tesla, hay que mencionar la agresiva campaña de precios que está llevando a cabo. El Tesla Model 3 ha pasado de costar casi 53.000 euros a principios de 2023 a 39.990 euros en la actualidad, lo que supone una rebaja de más de 12.000 euros.

Con esto, si el Tesla Model 3 es un coche que destaca por su moderno diseño, tecnología punta y buenas prestaciones, el apartado del precio es un aliciente más para que, a ojos del comprador, resulte una opción muy atractiva. A continuación vamos a desglosar los cuánto cuesta:

Precios

Tesla Model 3 PVP Tracción trasera 39.990 € Gran autonomía AWD 49.990 €

En este punto es importante mencionar que, con las ayudas del Plan Moves III, los clientes pueden obtener una subvención máxima de 7.000 euros. Esto es si se entrega un coche viejo para achatarrar, ya que, en el caso de que no sea así, se conceden 4.500 euros de ayuda. Además, también se puede aplicar la deducción del 15% del IRPF, que puede ser de hasta 3.000 euros.

Principales novedades

Ahora toca analizar las principales novedades del Tesla Model 3. El primer impacto visual es que presenta un frontal con rasgos mucho más afilados, de la misma manera que la trasera, con unos grupos ópticos que encajan mejor en la carrocería. Además, estrena dos nuevos colores para el exterior: Ultra Red (rojo) y Stealth Grey (gris).

Pero no solo se han trabajado aspectos de diseño, sino que también se ha optimizado su aerodinámica. De esta manera, las líneas del cuerpo más nítidas reducen la resistencia, mejoran el ruido del viento y aumentan la autonomía. De hecho, el coeficiente aerodinámico se ha rebajado hasta 0.219, el más bajo de todos los coches de Tesla.

Nuevo Tesla Model 3. Itziar Echave-Sustaeta

En el interior predomina el minimalismo, con una consola central rediseñada que no emplea madera como su antecesor. Dispone de cargadores inalámbricos duales para teléfonos, así como un puerto de carga USB-C frontal y dos traseros, cada uno alcanza hasta 65 W de potencia.

En cuanto a la pantalla central de 15,4 pulgadas, es el mismo tamaño que la del anterior modelo, pero con un área del monitor más utilizable gracias a unos bordes más finos. Algo que el Tesla Model 3 incorpora por primera es la iluminación ambiental, que envuelve toda la cabina con la posibilidad de elegir cualquier color.

Asimismo, ahora en la parte trasera se integra una pantalla de 8 pulgadas con controles de climatización, ventilación y entretenimiento. Cabe destacar que el Tesla Model 3 dispone de actualizaciones OTA (Over-the-air), es decir, actualizaciones de software inalámbricas que añaden nuevas funciones y mejoran las que ya están disponibles.

Motor, autonomía y consumos

La berlina eléctrica se comercializa en dos versiones. La de entrada rinde 283 CV y es tracción trasera, con una autonomía de 513 kilómetros (batería de 60 kWh). La más potente ofrece 498 CV y es tracción total, con una autonomía de 629 kilómetros (batería de 75 kWh). De esta manera, el Model 3 de acceso realiza el 0 a 100 km/h en 6,1 segundos, mientras que el de gran autonomía lo supera con una marca de 4,4 segundos.

Nuevo Tesla Model 3. Itziar Echave-Sustaeta

Una característica interesante es que la variante de tracción trasera admite cargas en corriente continua de hasta 170 kW, si bien la de tracción total puede tolerar hasta 250 kW. Gracias a esto el Tesla Model 3 puede recuperar hasta 282 kilómetros de autonomía en 15 minutos.

En términos de consumos, el sedán oscila entre 13,2 y 14 kWh/100 km según la versión, por lo que es uno de los coches más eficientes de su segmento.

Supercargadores de Tesla

Uno de los aspectos más positivos de nuestra experiencia con el Tesla Model 3 ha sido el de la recarga, ese momento que muchos usuarios temen. Aqui es relevante hacer hincapié en la buena (y fiable) red de cargadores que tiene el fabricante, con más de 50.000 puntos repartidos por el mundo.

Con la aplicación de la compañía, el proceso se convierte en algo intuitivo, cómodo y rápido, al igual que alimentar la batería. En nuestro caso hemos acudido a los supercargadores del C. C. Gran Plaza 2, con una potencia de 250 kW.

Supercargadores de Tesla. Itziar Echave-Sustaeta

Si bien conectamos el Tesla Model 3 con un 19% de batería (74 kilómetros), en 37 minutos ya había llegado al 80% de su capacidad con una autonomía de 314 kilómetros. Podríamos considerar, por ende, que el ecosistema de la marca y su tecnología son los mejores en este campo.

Al volante del Model 3

Nada más sentarnos en el puesto del piloto nos extraña que no haya cuadro de mandos, señal de la mencionada apuesta por el minimalismo. En su lugar, datos como la velocidad aparecen en la esquina superior izquierda de la pantalla central.

Es un coche particular, no nos vamos a engañar. Otro elemento "curioso" es el de los intermitentes, integrados en el volante en forma de botones táctiles. No obstante, una vez te acostumbras a estos detalles,es muy fácil de manejar.

Las grandes zonas acristaladas del habitáculo generan gran sensación de amplitud, las cuales se extienden, incluso, por todo el techo. El sistema de propulsión eléctrico brinda tranquilidad a los pasajeros, por su suavidad en carretera y mutismo propios de un coche cero emisiones.

Nuevo Tesla Model 3. Itziar Echave-Sustaeta

En marcha el Tesla Model 3 se puede configurar con una respuesta del acelerador "Relax" o "Estándar", así como la dirección "Confort", "Estándar" o "Deportiva". Dinámicamente es un coche muy ágil, ya que el par motor es instantáneo, lo que se traduce como que transmite toda su fuerza desde parado. Es capaz de hacer sentir que te quedas pegado al asiento si le exiges que "corra".

Además, resulta bastante cómodo gracias a unas suspensiones que sobrepasan delicadamente las irregularidades de la carretera. La dirección puede proporcionar un tacto más duro según el modo seleccionado, lo que ayuda a que el Model 3 sea más preciso a la hora de girar.

