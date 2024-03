El Fiat 600e se convierte en un lienzo sobre ruedas en la Semana del Arte de Madrid

De la mano del artista Eladio de la Mora, conocido como dEmo, llega a la Semana del Arte de Madrid un Fiat 600e lleno de creatividad y el estilo personal del autor. Su estilo vanguardista se conjuga con el clasicismo del escenario madrileño.

La exposición Ethereal podrá visitarse del 4 al 17 de marzo en el distinguido Hotel Santo Mauro de la capital española, junto, además, otra serie de creadores como Jaime Monge, Anna Barrachina, Miguel Díaz Belda o Äcondieresis.

Si hay algo que caracteriza a Fiat es su habilidad para concebir coches que reflejan el espíritu práctico y estético del diseño italiano, sin perder de vista los placeres de la "dolce vita". Todo esto se plasma en este nuevo Fiat 600e, un vehículo que bebe del originario de 1955 .

Fiat 600e en el Hotel Santo Mauro (Madrid).

El modelo cero emisiones presenta una gama de colores que homenajean los grandes paisajes que se pueden contemplar desde los Dolomitas hasta el Mezzogiorno. Naranja Sun of Italy, Tierra Earth of Italy o Azul Sky of Italy son solo algunas de las propuestas.

Por otro lado, si bien es importante destacar su faceta estética y artística, también lo es su parte mecánica. En este sentido, está propulsado por un nuevo motor eléctrico de 154 CV (115 kW) desarrollado por el Grupo Stellantis, con el que tiene la etiqueta cero de la DGT. Gracias a esta puede circular libremente por el centro de las ciudades al no emitir gases nocivos al medioambiente.

Integra una batería que cuenta con 54 kWh de capacidad bruta (unos 4 kWh de capacidad más que las conocidas hasta ahora), mientras que la capacidad neta es de 50,8 kWh y cuenta con 102 celdas ensambladas con una arquitectura de 400 voltios.

Por ende, puede recorrer una autonomía de hasta 409 kilómetros en el ciclo combinado WLTP, una distancia que puede ascender hasta los 600 kilómetros en ciclo urbano. De esta forma, consigue un consumo homologado de 15,1 kWh.

dEmo

Nacido en Mora (Toledo) en 1960, dEmo se ha convertido en una de las grandes figuras del arte pop y urbano en España, además de un coleccionista de arte. Su espíritu creativo e inconformista ha sabido romper moldes y convencionalismos con una filosofía desenfadada, donde su espacio favorito para exhibir las obras es la calle.

dEmo y el Fiat 600e.

Los animales y el color son una de sus grandes obsesiones, con piezas en diversos colores como sus famosos osos de gominola, que han conquistado Miami y adornan plazas de varias localidades de la Comunidad de Madrid.

También ha aportado su toque personal en áreas como la pintura abstracta o el diseño con dobles lecturas, juegos de colores e iconos que se introducen en la vida cotidiana del espectador. Una filosofía plasmada en lienzos, prendas de ropa, botellas de vino o elementos decorativos, como sus emblemáticas calaveras y Venus de Milo con la nariz roja.

Cabe destacar que el importe íntegro de la venta de una de las obras de Ethereal estará destinado a Global Gift Foundation, liderada por la filántropa española Maria Bravo y la actriz Eva Longoria. El objetivo de la fundación es crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

