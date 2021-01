3 de 14

En esta imagen se puede ver ya Joe Biden y Kamala Harris, con sus respectivos acompañantes, tras bajar del coche para subir la escalinata del Capitolio. El motivo por el que Joe Biden no ha estrenado un coche es porque el relevo en la limusina presidencial se realiza cada cierto tiempo. En concreto, se ha construido un coche presidencial aproximadamente cada siete u ocho años. Y este en el que Biden viaja es de 2018, por lo que hasta 2024 o 2025 no estaríamos hablando de un nuevo Cadillac One. No obstante, como el mandato empieza ahora es bastante probable que Biden estrene coche antes de que acabe la legislatura.