Ford nombrará a Elena Burguete como nueva consejera delegada en España a partir de noviembre

Ford nombrará consejera delegada en España a Elena Burguete, en sustitución de Jesús Alonso, que dejará el cargo por jubilación, con efecto a partir de noviembre, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press este miércoles.

Burguete lleva vinculada a Ford en España más de 30 años (con un breve parón de tres años entre 2007 y 2010, cuando ocupó el cargo de directora financiera y de Recursos Humanos de Jaguar Land Rover en España). Entre los puestos desempeñados figura el de directora de Marketing, directora financiera o directora de la división de Vehículos Comerciales.

La nueva consejera delegada asumirá los mandos de la compañía en España en un momento de transformación del sector y de la actividad de la propia empresa en el país, marcado por la reciente entrada de la marca china Geely en el accionariado de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), con el 34% de participación.

Precisamente, esta misma semana se ha conocido que el Gobierno de China ha dado luz verde a la operación, sin condiciones, lo que permitirá que se comiencen a fabricar vehículos de Geely en Valencia a partir de 2028, una vez que se inicien las operaciones en el primer semestre de 2027.

De su lado, Jesús Alonso dejará la compañía tras otros más de 30 años vinculado a Ford, desde que se incorporó como director de Ventas en 1987. El cargo de presidente y consejero delegado en España ha sido ostentado por Alonso durante más de diez años.