BYD afianza su dominio frente a Tesla y sumará su segundo año seguido como líder mundial en ventas de coches eléctricos

El gigante chino BYD afianza su posición de liderazgo mundial en ventas de vehículos completamente eléctricos. La multinacional china va camino de sumar su segundo ejercicio consecutivo como la automovilística con más ventas de este tipo de modelos en todo el mundo.

A falta de un trimestre para finalizar el ejercicio 2026, BYD ha comercializado en los nueve primeros meses del año un total de 1.629.957 vehículos eléctricos en todo el mundo. Una cifra que tan sólo supone un crecimiento del 1,5% en la comparativa interanual. De esta manera, la multinacional china ha vendido 305.276 modelos eléctricos más que Tesla entre enero y septiembre.

Unas ventas de modelos eléctricos que ya suponen más de la mitad de la facturación mundial que realiza el gigante chino, mientras que el otro 48% corresponde a vehículos híbridos enchufables (1.501.619).

En total, BYD comercializó en los nueve primeros meses del año un total de 3.260.156 vehículos en todo el mundo, lo que supone una caída del 3,9% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Una caída que se explica por el mal comportamiento de su mercado doméstico, el cual vive sumido en una feroz guerra de precios desde el año pasado, y donde la compañía realiza el 60% de sus matriculaciones.

Ahora bien, BYD ha intensificado su desembarco en varios mercados exteriores. ¿La razón? El gigante chino logra unos márgenes más elevados en estos mercados en comparación con China, mercado que se halla sumido en una guerra de precios desde 2025.

Tanto es así que el peso de las ventas en los mercados extranjeros ya supone el 40% del total, lo que equivale a 19,3 puntos porcentuales más en comparación con los nueve primeros meses de 2025.

Tesla busca batir sus registros

De otra parte, Tesla cerró los tres primeros trimestres del año con su mejor resultado histórico en ventas. La multinacional capitaneada por Elon Musk entregó entre enero y septiembre 1.324.681 vehículos en todo el mundo.

Una cifra que supone un crecimiento del 6,1% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. No obstante, cabe recordar que Tesla acumula dos ejercicios consecutivos de caídas en sus ventas.

Sin embargo, estas cifras también se sitúan por encima de los registros que la compañía tuvo en 2023, su mejor ejercicio en ventas hasta la fecha. Concretamente, Tesla comercializó 607 vehículos más en comparación con las ventas acumuladas hace tres años.

¿Logrará batir los registros de 2023? Pues habrá que esperar a ver su desempeño en el último trimestre.

Un consenso de analistas coincide en que la firma de Elon Musk terminará el año con 1.767.255 modelos comercializados en todo el mundo, cifra que se situaría por debajo de las 1.808.581 realizadas en 2023.

Ahora bien, dicho consenso se quedó bastante lejos de las cifras de venta que preveían para Tesla en el tercer trimestre del año por lo que estas previsiones hay que tomarlas con cautela.

Geely cierra el podio

El tercer grupo automovilístico con más ventas mundiales de vehículos eléctricos es Geely. Aunque, se sitúa a gran distancia de Tesla y BYD.

El consorcio automovilístico chino comercializó en los nueve primeros meses del año un total de 812.625 vehículos completamente eléctricos, cifra que supone el 36,3% de sus ventas totales en el periodo.

Y es que las ventas mundiales de Geely en los tres primeros trimestres del año alcanzaron las 2.235.481 unidades, lo que supone un crecimiento del 3% en la comparativa interanual.

Lo ha hecho gracias al lanzamiento de tres modelos dedicados en exclusiva a la exportación: el Geely EX5 (basado en el Geely Galaxy E5, conocido como Geely E5 en algunos mercados como el español), el Geely EX2 (basado en el Geely Xingyuan) y el Geely EX5 EM-i (basado en el Geely Galaxy Xingjian 7, conocido como Geely Starray EM-i o Geely E5 EM-i en ciertos mercados).

Con todo, Geely se ha marcado el objetivo de cerrar el ejercicio 2026 con 3,45 millones de unidades comercializadas, de las que un 29% iría a parar a los mercados extranjeros. De lograrlo, Geely habrá incrementado sus ventas mundiales un 14% en comparación con 2025, cuando comercializó 3,02 millones de vehículos.