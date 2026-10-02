Es oficial: la DGT ha activado el teléfono 018, un canal de apoyo jurídico y psicológico para acompañar en un accidente

Más de 50 idiomas, disponible los 365 días del año (desde las 8:00 hasta las 21 horas) y pensado para atender a personas con discapacidad, así es el nuevo canal que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde el pasado 23 de abril a través del teléfono 018.

Ofrecen información, orientación y acompañamiento integral para todos los damnificados y familiares relacionados con siniestros de tráfico. El objetivo no es otro que responder a las secuelas que sufren los afectados en los más de 101.000 siniestros con víctimas registrados al año en España.

El ministro Grande-Marlaska lo definió como "un servicio clave de primer contacto, reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos".

Presentación del 018. DGT

Un teléfono público, gratuito, y confidencial. No es un servicio de urgencias inmediatas, ofrece acompañamiento especializado con abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Cuya meta es ayudar a superar traumas o trámites legales y administrativos derivados de un accidente. Así como proporcionar contacto con asociaciones y servicios de apoyo.

Además de la llamada telefónica, se disponen otras alternativas como el contacto por WhatsApp, correo electrónico y formulario web.

El servicio se integra en el apartado 6 dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030, que tiene como objetivo reducir a la mitad los fallecidos y heridos graves en carretera.

La asistencia no termina en la carretera. Si bien es cierto que la velocidad en los servicios de emergencia es fundamental, la complejidad a menudo comienza cuando las sirenas se apagan.

En aquellos casos de mayor gravedad el equipo del organismo realiza un seguimiento periódico de hasta un año (con previa autorización), valorando la evolución de las necesidades y adaptando los tipos de apoyo necesarios.

Se evalúa la calidad del servicio mediante un grupo de trabajo formado por el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, junto con las propias asociaciones.

La psicóloga Rosario Carles Gassín asegura que "no todas las víctimas reaccionan igual, necesitan lo mismo, ni se encuentran en el mismo momento emocional cuando piden ayuda. Por eso, la atención personalizada que ofrece el 018 resulta clave: permite valorar cada caso, comprender su contexto y adaptar la orientación a las necesidades concretas de la persona afectada y de su entorno".

El equipo que conforma esta iniciativa contaba ya con más de cinco años de experiencia en atención a víctimas de otros ámbitos. Pero la DGT ha formado específicamente a estos profesionales para cubrir las necesidades más complejas y específicas que podrían afrontar los afectados.

Para conseguir este grado de especialización han contado con equipos como la Fiscalía de Seguridad Vial, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal técnico de la DGT y distintas asociaciones de víctimas de tráfico.

De este modo, el 018 se consolida como una red que reduce barreras como el desconocimiento, la ayuda psicológica y el acompañamiento emocional, con el que se buscará el camino hacia la mejor recuperación posible del paciente.