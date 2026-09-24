Mercedes-Benz planea recortar 800 millones de euros en costes laborales en Alemania, según reconoce el medio económico alemán WirtschaftsWoche citando fuentes conocedoras de la situación.

El consorcio automovilístico alemán exige a su plantilla elevar las horas de trabajo sin remuneración adicional, lo que implicaría trabajar hasta cinco horas más por semana (40 en lugar de 35). Pero el grupo de la estrella también contempla reducir o eliminar las pagas extra por vacaciones y Navidad o suprimir otros pagos extraordinarios.

La dirección comunicó a los trabajadores que producir en Alemania se ha vuelto demasiado caro, pidiéndoles que trabajen más y se comprometan a alcanzar los objetivos de reducción de costes. De lo contrario, dos plantas alemanas podrían cerrar.

Cabe recordar que el Grupo Mercedes-Benz cerró 2025 con un total de 164.120 empleados a nivel mundial. En Alemania, su fuerza laboral está compuesta por 107.889 trabajadores, lo que supone 6.852 empleados menos en comparación con 2024.

Lo cierto es que la industria automovilística alemana atraviesa un profundo proceso de reestructuración en el que se han visto afectados tanto el Grupo Volkswagen como el Grupo BMW. Todo ello derivado de la intensa competencia china, los aranceles de EEUU y el viraje hacia la electrificación.

En el caso del Grupo Volkswagen, el gigante alemán del automóvil eliminará 100.000 puestos de trabajo hasta 2030, de los que -por ahora- la mitad se llevarán a cabo en Alemania. Asimismo, el consorcio automovilístico alemán contempla el cierre de cuatro fábricas en su mercado doméstico (Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm).

El Grupo BMW, por su parte, recortará 8.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta 2027. El recorte de puestos de trabajo deberá empezar en octubre de este año y se espera con ello que a partir de 2028 se consiga un ahorro de 1.000 millones de euros anuales.