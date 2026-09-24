La DGT cambia las normas: edad mínima de 15 años, casco obligatorio y multas de 200€ para los patinetes eléctricos

Tras la celebración de la Semana Europea de la Movilidad desarrollada entre el 16 y el 22 de septiembre, bajo el lema "Movilidad para todas las personas", España comienza un cambio decisivo en las normas encargadas de la regulación del tráfico.

En la jornada realizada este 24 de septiembre sobre el nuevo Reglamento a la que ha podido asistir El Español, Pere Navarro Olivella, Director General de Tráfico, ha destacado que "la protección de los usuarios vulnerables es la esencia de nuestra civilización y la base política de la seguridad vial en estos tiempos".

Por esta razón, una de las novedades es la definición de los usuarios vulnerables, concepto con el que se engloba formalmente a peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos de movilidad personal (VMP), así como a los menores, personas mayores y con discapacidad.

Modificación del Reglamento de Circulación. DGT

De la misma manera se introduce el título VI, dedicado a las normas de circulación en las zonas urbanas. "Al año hay alrededor de 500 fallecidos en el ámbito urbano", explicaba el director.

Durante el encuentro el director ha aprovechado para desmentir informaciones sobre la luz conectada V-16, reafirma así su obligatoriedad y puesta en valor. " No deja de ser obligatoria a partir del 1 de octubre, seguimos consolidándonos, en Europa ya la llaman la baliza española".

Vehículos de movilidad personal (VMP)

Aquellos que utilicen este tipo de transporte deberán tener mínimo 15 años, así como utilizar casco de protección y chaleco reflectante de noche o en ocasiones de baja visibilidad, algo que siempre deberán llevar los riders. Incumplir esta normativa supone una infracción grave sancionada con 200 euros.

Por otro lado, se les exigirá circular con el alumbrado encendido de forma permanente, pero este se aplazará un año, no será exigible hasta el siguiente 1 de octubre de 2027. "Se cierra el círculo de su regulación”, afirmaba Navarro.

Ciclistas

Tras registrarse 29 fallecidos en bicicleta durante el pasado año el director declaraba, “queremos que para adelantar una bicicleta primero haya que tocar el freno”. Por lo que para sobrepasarlos habrá que reducir la velocidad en al menos 20km/h respecto al límite máximo permitido en el tramo.

Será obligatorio llevar el casco en las vías interurbanas, y aquellos que desarrollen actividades profesionales tendrán que hacer uso en todo momento del casco y el chaleco reflectante.

Incumplirlo supone una sanción de 200 euros. En las calzadas de más de un carril por sentido el conductor deberá cambiar al otro completamente dejando una separación lateral de 1,5 metros

Además, en las vías interurbanas se tendrá que circular preferentemente por el interior del carril y los conductores de vehículos a motor dejarán una separación mínima de 5 metros con los que les precedan en el mismo. Mientras que en aquellas que solo tengan uno y se limite la velocidad a 30m/h o inferior se podrá permitir la circulación en ambos sentidos, siempre con previa autorización.

Motocicletas

“La intención es dar importancia al equipamiento, con lo cual es darle cobertura jurídica", recalca Pere Navarro para referirse a la exigencia de las prendas de protección al ir sobre dos ruedas, tras los 132 motoristas fallecidos el pasado año. Para este colectivo será obligatorio el uso de guantes de protección, tanto para los conductores como para pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, al igual que el calzado cerrado en todo tipo de vías. La multa por incumplirlo asciende a los 200 euros.

Del mismo modo se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista cogestión del tráfico, pero la velocidad máxima para esta situación será de 30km/h y previa señalización del tramo. El propio Navarro recordó de forma distendida el valor de este vehículo ante las retenciones de tráfico, "me compré la moto para que cuando estuvieran todos los coches parados poder adelantar".

Al igual que para los demás transportes los riders deberán llevar chaleco reflectante. Pero en cuanto al casco, las cosas cambian.

Con el objetivo de proteger a los usuarios de los ciclomotores, su casco debe ser homologado y no únicamente certificado.

Demás equipamientos de protección

Se suprimen las excepciones del cinturón, "el conductor de taxi tiene que dar ejemplo, como los profesores de autoescuela”, recalcaba Navarro, para ejemplarizar la necesidad de taxis, vehículos de mercancía y de enseñanza de llevar el cinturón en todo momento. Pero hay una excepción para los pasajeros de ambulancias a la hora de permitir la asistencia en servicio de urgencia.

Al igual que para adelantar a las bicicletas, cuando sea necesario rebasar a vehículos inmovilizados se debe dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad de la misma manera. En situaciones de emergencia los conductores deberán orillarse a los lados, generando un carril central libre para las asistencias y fuerzas de seguridad.