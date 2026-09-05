Un profesor de autoescuela avisa: "Los conductores tienen que aprenderse la nueva normativa, si no les multarán"

Carlos, el profesor de la Autoescuela Almagro que da consejos en su perfil de Tik Tok. Autoescuela Almagro.

El Reglamento General de Circulación sufrirá en octubre algunos cambios a tener en cuenta. Por supuesto, afectará a los aspirantes que se examinen para el carné de conducir.

Pero según Carlos, profesor de la Autoescuela Almagro, serán los conductores habituales los que tendrán que poner más atención.

"El problema no es para las personas que se están sacando el carné ahora, aunque les vayan a caer preguntas nuevas en los exámenes", explica el docente en un popular vídeo de Tik Tok. "El problema es para las personas que ya tenéis carné de conducir", advierte.

"Todas las personas con carné tienen que ponerse al día para no infringir una norma que desconozcan y les multen", afirma. El profesor expone como ejemplo que a partir del 1 de octubre se tendrá que bajar 20 km/h para adelantar a ciclistas fuera de poblado, respecto a la velocidad máxima.

Además, los vehículos tendrán que dejar una distancia de seguridad de 5 metros entre ellos y las bicicletas que circulen delante, solo en vía urbana. "Si eso no lo sabes, te pueden multar", insiste.

Los principales cambios de la DGT

Con estos cambios de normativa, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido incidir de forma especial en los colectivos más vulnerables: peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Por ejemplo, los usuarios de patinetes eléctricos tendrán que tener una edad mínima de 15 años para poder circular. El casco será siempre obligatorio y en el chaleco reflectante también lo será cuando haya poca visibilidad.

Respecto a los motoristas, estos deberán usar guantes protectores en vías interurbanas (fuera de poblado), incluidos los acompañantes.

A su vez, ambos tendrán que usar calzado cerrado independientemente de la vía por la que circulen. Pero el cambio más significativo para este colectivo hace referencia a situaciones con tráfico congestionado.

En estos contextos, las motocicletas podrán circular por el arcén derecho sin superar los 30 km/h y siempre en un tramo señalizado para ello.

Finalmente, los peatones se protegerán eliminando el semáforo ámbar intermitente para los vehículos cuando el de los viandantes esté completamente verde. También se dotará de marco jurídico a los caminos escolares seguros.

Nuevas normas para los riders

En el caso de los repartidores o riders que usen una motocicleta, el chaleco reflectante será obligatorio mientras dure su servicio. No cumplir con esta medida conllevará una multa de 200 euros.

Lo mismo aplica para los profesionales que se desplacen en VMP como patinetes eléctricos o bicicletas.