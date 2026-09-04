Volkswagen mantiene las dudas sobre el futuro de Seat y vincula su continuidad a la regulación sobre emisiones

El Grupo Volkswagen ha asegurado su futuro industrial y confía en Cupra como motor de crecimiento, mientras evalúa la evolución de la marca Seat ante el coste de la electrificación.

De esta forma, mantendrá abierta la posibilidad de continuar con la marca Seat más allá de 2030, aunque ha afirmado que "todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

Así se desprende del comunicado hecho público este viernes por Seat, en el que la compañía española ha subrayado que "en el contexto actual, con una regulación cada vez más exigente, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos, hacen que este análisis para seguir invirtiendo en la marca Seat sea cada vez más complejo".

"Estamos comprometidos a consolidar estas fortalezas y crear las condiciones para que Seat S.A. y Cupra continúen creciendo y contribuyendo al éxito del Grupo. Al mismo tiempo, debemos mantenernos flexibles y adaptar nuestras estrategias de marca y producto a la normativa, las condiciones del mercado y las demandas de nuestros clientes", ha expresado el director ejecutivo de Volkswagen Group, Oliver Blume.

La compañía ha subrayado que la situación de la marca Seat debe diferenciarse del futuro de Seat S.A., que considera "sólido". La empresa pretende consolidarse como una potencia automovilística dentro del Grupo Volkswagen mediante la combinación de sus dos marcas, Seat y Cupra, su capacidad industrial y una mayor flexibilidad para responder a los cambios del mercado.

"Seat S.A. inicia una nueva etapa desde una posición sólida. Nos estamos convirtiendo en una potencia automovilística, con un papel industrial creciente dentro del Grupo Volkswagen y con Cupra alcanzando todo su potencial", ha señalado el CEO de SEAT y Cupra, Markus Haupt.

Haupt ha destacado que la transformación de la compañía tiene a Cupra como "motor clave" del crecimiento y la rentabilidad futuros, al tiempo que el aumento de las responsabilidades industriales permitirá reforzar el empleo y el futuro de Martorell.

Por su parte, desde el Gobierno aseguran que mantienen un seguimiento constante de la situación y destacan el proceso de transformación realizado por la compañía en España.

Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que la empresa ha hecho muy bien su trabajo y ha avanzado en la electrificación de su producción, trabajando durante este proceso con el Gobierno, la Generalidad y los sindicatos.

Trabajo confía en la continuidad de Seat, aunque evita darla por garantizada, y asegura que el Ejecutivo está trabajando para que la marca mantenga su actividad. En cuanto al empleo, el Ministerio no traslada preocupación por los puestos de trabajo ante el mayor peso que pueda asumir Cupra dentro del grupo.

Las mismas fuentes también destacan la importancia del Mecanismo RED para acompañar al sector del automóvil durante su transformación y proteger el empleo.

Enfoque multimarca

El enfoque multimarca constituye uno de los pilares de la transformación. Seat S.A. lidera la industrialización de la plataforma MEB21 y la producción en Martorell de la familia de vehículos eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen.

Al mismo tiempo, la capacidad de fabricar vehículos de combustión, híbridos y totalmente eléctricos proporciona a la compañía flexibilidad para responder a las diferentes velocidades de transición hacia la electrificación y a la evolución de la demanda en los distintos mercados.

Esta transformación se apoya en el compromiso anunciado en 2022 por el Grupo Volkswagen, Seat S.A. y los socios de 'Future: Fast Forward', que contemplaba una inversión de 10.000 millones de euros para acelerar la electrificación de España.

La compañía considera que este compromiso se está materializando mediante la transformación de Martorell y la producción de la familia de vehículos eléctricos urbanos, al tiempo que mantiene su intención de asegurar una plataforma adicional para Martorell que permita reforzar su huella industrial y generar nuevas oportunidades.

El presidente del Comité Intercentros de Seat S.A. y miembro del Consejo de Supervisión de Volkswagen AG, Matías Carnero, ha defendido que la prioridad es "asegurar el futuro de la compañía y un empleo de calidad para las próximas generaciones", y ha destacado el potencial de la transformación para atraer inversión y nuevas responsabilidades a Martorell.