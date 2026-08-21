Chery, el grupo chino que produce con Ebro en Barcelona, ya logra el 70% de sus ingresos fuera de su mercado doméstico

Chery Automobile, la filial del grupo automovilístico chino que mantiene una joint venture con Ebro Motors Group para la producción de vehículos en las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, cerró el primer semestre del año con un beneficio de 9.016 millones de yuanes (1.147,1 millones de euros al cambio actual), lo que supone una caída del 9% en la comparativa interanual.

El beneficio neto atribuido de Chery en los seis primeros meses del año cayó un 11,7% frente al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 8.567 millones de yuanes (1.090,2 millones de euros al cambio actual).

Un descenso que se explica por las diferencias en el tipo de cambio, el aumento de gasto en I+D, el alza de los gastos administrativos, una mayor carga fiscal y una menor contribución de las empresas conjuntas y asociadas.

Lo cierto es que la cifra de negocios de la automovilística china se mantuvo prácticamente estable entre enero y junio, con unos ingresos que alcanzaron los 143.280 millones de yuanes (unos 18.232 millones de euros), lo que supone un ligero alza del 1,2% frente al primer semestre de 2025.

Ahora bien, sí se observa un importante cambio de tendencia en el desarrollo de Chery en los seis primeros meses del año.

Y es que es la primera vez en un primer semestre en el que la facturación lograda fuera del mercado local supera a la conseguida en China. Una situación que se explica por el continuo despliegue de las operaciones en el extranjero en un momento en el que el mercado chino reduce las ventas.

Así las cosas, la cifra de negocios de Chery Automobile fuera de China en los seis primeros meses del año alcanzó los 98.968 millones de yuanes (12.594 millones de euros), un 51% más en comparación con los seis primeros meses del ejercicio anterior.

Por su parte, la facturación derivada del mercado chino (que incluye a China, Hong Kong, Macao y Taiwán) entre enero y junio cayó un 41,7% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 44.312 millones de yuanes (5.640,4 millones de euros).

De esta manera, el 70% de la cifra de negocios de Chery Automobile en los seis primeros meses del año vino derivada de su actividad fuera de China, lo que supone un incremento de 23 puntos porcentuales en comparación con el ejercicio anterior.

Por línea de actividad, todas experimentaron crecimientos en el primer semestre del año.

Así, las ventas de vehículos aportaron el 90% de la facturación de la compañía en el primer semestre, con un total de 128.795 millones de yuanes (16.387 millones de euros), en línea con lo aportado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Eso sí, el 54% de los ingresos derivados de la venta de vehículos procedió de la comercialización de modelos de combustión, los cuales aportaron 69.511 millones de yuanes (8.843,3 millones de euros), un 24,8% menos en la comparativa interanual.

Por su parte, la facturación derivada de las ventas de modelos de nueva energía en el primer semestre se situó en los 59.284 millones de yuanes (7.542,3 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 63,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

De hecho, el peso de estos vehículos sobre el total de los ingresos derivados de las ventas de coches alcanza el 46%, 17 puntos porcentuales más frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, los ingresos derivados de la actividad de componentes aumentaron un 7% entre enero y junio, hasta alcanzar los 10.042 millones de yuanes (1.277,7 millones de euros), mientras que otros ingresos aumentaron un 35,5% en la comparativa interanual, hasta los 4.443 millones de yuanes (565,2 millones de euros).

Crece la plantilla

A nivel laboral, el consorcio automovilístico chino finalizó la primera mitad del ejercicio con un total de 71.580 trabajadores en todo el mundo, lo que supone 13.324 empleados más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Fruto de este incremento laboral, los gastos de personal de Chery se situaron en los 9.083 millones de yuanes (1.156,3 millones de euros al cambio actual), lo que supone un alza del 19,7% en la comparativa interanual.

Lo cierto es que la tendencia que sigue el grupo Chery difiere de forma notable de la que siguen los grupos automovilísticos europeos, especialmente los alemanes, los cuales se hallan sumidos en un profundo proceso de reestructuración de sus actividades debido a la intensa competencia por parte de los fabricantes chinos.

Desde mediados del año pasado, la industria automovilística ha anunciado la salida de 146.950 trabajadores hasta 2035.

Volkswagen, Porsche, Audi y BMW son los fabricantes que copan el 85% de los recortes de empleo anunciados hasta la fecha. No es de extrañar si se tiene en cuenta el hundimiento de sus ventas en China, el mercado automovilístico más grande del mundo.