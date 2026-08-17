La revolución silenciosa de Toyota en España: líder en ventas de taxis por los híbridos y también por los eléctricos

El sector del taxi no escapa a la transición que vive la industria automovilística. Los distintos consistorios han llevado a cabo en los últimos años distintas ordenanzas con el fin de regular el acceso de estos vehículos al centro de las ciudades. Y lo cierto es que los modelos electrificados van ganando cada vez más peso.

En los siete primeros meses del año se matricularon en España un total de 3.834 turismos como taxis, lo que supone una caída del 6,8% en la comparativa interanual, según datos facilitados por el Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto) y analizados por EL ESPAÑOL-Invertia. Un descenso que se explica por las continuas renovaciones de flota que se han producido tras la pandemia.

Lo cierto es que hay un dominador claro por su tecnología: Toyota. La multinacional japonesa acapara casi dos de cada tres ventas de estos vehículos en el mercado español gracias a su tecnología híbrida autorrecargable (HEV, por sus siglas en inglés), la más demandada en España.

Ahora bien, Toyota también inició el año pasado el despliegue de su gama completamente eléctrica, la cual ha tenido buena acogida en el mercado.

Entre enero y julio, la automovilística japonesa matriculó 2.477 modelos como taxis, lo que supone una caída del 13,6% en la comparativa interanual. Dicho de otra forma: casi el 90% de todas los modelos matriculados como taxis por Toyota en España en los siete primeros meses del año correspondían a modelos con tecnología híbrida autorrecargable.

Ahora bien, la segunda tecnología más demandada de Toyota en el sector del taxi es la completamente eléctrica. Una tecnología que tan sólo aporta el 1,3% de sus ventas en el mercado automovilístico español y que en el caso del taxi asciende hasta el 10,1%, con un total de 251 unidades matriculadas hasta julio.

Dicho de otra forma, Toyota ya no es sólo la automovilística líder del mercado español de taxis gracias a su tecnología híbrida -que también-, sino que el dominio también lo ha ampliado a la tecnología 100% eléctrica.

Pero la penetración de la tecnología eléctrica por parte de Toyota es más elevada en los taxis que en el mercado particular. Y es que una de cada diez ventas dedicadas al taxi es eléctrica, mientras que en el mercado particular la tecnología eléctrica acapara la mitad, con el 5,4% de cuota.

Es importante tener en cuenta que la oferta eléctrica de Toyota para el sector del taxi se reduce al bZ4X, mientras que en el canal particular cuenta, además, con el C-HR+.

Dacia, la enseña del Grupo Renault, se situó como la segunda automovilística con más unidades matriculadas como taxis en el mercado español. En los siete primeros meses del año, Dacia comercializó 264 unidades como taxi, lo que supone una caída del 42,2% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Al igual que Toyota, el éxito de Dacia radica en la gama de modelos híbridos autorrecargables, tecnología que acaparó el 81% de sus matriculaciones, con 214 unidades. No obstante, la multinacional rumana también ofrece la tecnología de gas licuado del petróleo (GLP), la cual aportó el 17% de las ventas de la firma, con 46 unidades.

De hecho, Dacia es la única enseña que ofrece la tecnología GLP en el mercado del taxi. No hay que olvidar que, al igual que sucede con los modelos híbridos autorrecargables, los vehículos GLP también se benefician de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, lo que les permite acceder al centro de las ciudades.

El podio de fabricantes con más unidades matriculadas como taxi lo cierra Skoda. La automovilística checa, propiedad del Grupo Volkswagen, matriculó entre enero y julio un total de 243 modelos como taxis.

Ahora bien, el éxito de Skoda en el mercado español pasa por sus modelos completamente eléctricos, los cuales supusieron el 55,5% de sus ventas, con 135 unidades.

De hecho, la enseña checa es la tercera que más modelos eléctricos comercializa como taxis tras Tesla, que matriculó 145 unidades.

Preferencia por los híbridos

Lo cierto es que este gremio se decanta por la tecnología HEV como la preferida a la hora de llevar a cabo sus operaciones.

En los siete primeros meses del año, casi tres quintas partes del mercado lo copó esta tecnología, con 2.762 unidades.

No obstante, la tecnología eléctrica empieza a despuntar en el sector y ya es la segunda más demandada, con 701 unidades matriculadas hasta julio, lo que equivale al 18,2% del mercado.

De hecho, la penetración de la tecnología eléctrica en el taxi duplica a la del canal particular, que se sitúa en el 9,3% en los siete primeros meses del año.

El podio lo cierra la tecnología diésel, de las que se matricularon 122 unidades en los siete primeros meses del año, lo que supone el 3,2% del total del mercado.

Si se tiene en cuenta la tecnología híbrida enchufable (PHEV, por sus siglas en inglés), tanto gasolina como diésel, los modelos electrificados suponen una de cada cinco matriculaciones de taxis en España. Por su parte, el peso que tienen los modelos electrificados en España se sitúa en el 22,1%.

Una diferencia que se explica por la preferencia del mercado español por los modelos híbridos enchufables frente a los eléctricos, mientras que el taxi se decanta antes por los modelos eléctricos.

De lo que no hay duda es de que los modelos de combustión pierden terreno en el taxi. Algo que se explica por la limitación que imponen los ayuntamientos al acceso de esta tecnología al centro de las ciudades. La cuota de mercado de la combustión en el taxi es del 3,6%, mientras que en el mercado español es del 27%.

Oferta china

Al igual que sucede en el mercado general, el gremio del taxi también cuenta con oferta de modelos de fabricantes chinos. Un total de siete enseñas chinas (Bestune, BYD, Changan, Ebro, Geely, Jaecoo, Omoda y XPeng) comercializan modelos como taxi en el mercado patrio de un total de 30 que ofertan sus modelos para el sector.

Entre enero y julio, estas firmas matricularon 79 unidades, lo que supone el 2% del mercado del taxi. Una penetración que es inferior a la registrada en el mercado general, la cual supera ya el 15%.

La automovilística china con más ventas al gremio del taxi es XPeng, con 37 unidades eléctricas matriculadas, lo que equivale a casi la mitad de las ventas realizadas por las enseñas del gigante asiático.