Los elevados costes operativos reducen a la mitad las ventas mundiales de vehículos de pila de combustible de hidrógeno

La tecnología de pila de combustible de hidrógeno (FCEV, por sus siglas en inglés) ha perdido buena parte de sus ventas en los últimos tres años. En la primera mitad del año, las ventas mundiales de esta tecnología alcanzaron las 4.643 unidades. Si bien esta cifra supone un crecimiento del 13% en la comparativa interanual, también equivale a una caída del 45,5% en comparación con los registros de 2023, según datos de SNE Research.

Al igual que sucedió en el primer trimestre, el impulso de esta tecnología lo ha marcado un fabricante: Hyundai. La firma surcoreana se benefició del lanzamiento de la segunda generación del Nexo, su único modelo en su portfolio con tecnología de pila de combustible de hidrógeno.

Lo cierto es que ni Toyota, ni Honda, ni los fabricantes chinos de vehículos comerciales lograron incrementar sus ventas, lo que acentuó la divergencia entre regiones y fabricantes.

Así las cosas, Corea del Sur acaparó más de siete de cada 10 ventas de vehículos con esta tecnología en los seis primeros meses del año, con un total de 3.337 unidades comercializadas, lo que supuso casi tres veces más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. De hecho, la totalidad de estas ventas correspondieron al Hyundai Nexo.

Europa, por su parte, recortó las ventas de vehículos de pila de combustible de hidrógeno un 64,1% en la comparativa interanual, hasta las 14 unidades comercializadas entre enero y junio.

Ahora bien, los elevados costes operativos limitan la expansión de este mercado. De hecho, la cuota de mercado de esta tecnología en Europa en el primer semestre del año se redujo en 0,6 puntos porcentuales, hasta situarse en el 0,9%.

Cabe apuntar que el Reglamento de la UE sobre infraestructuras de combustibles alternativos (AFIR) exige el despliegue de estaciones de repostaje de hidrógeno a intervalos máximos de 200 kilómetros a lo largo de la red central TEN-T para 2030.

De hecho, no es la única inversión que mantiene el Viejo Continente. El Grupo BMW también mantiene sus planes de iniciar la producción en serie de vehículos de pila de combustible de hidrógeno a partir de 2028.

Asimismo, las ventas de vehículos de pila de combustible de hidrógeno en China entre enero y junio cayeron un 54,5% en la comparativa interanual, hasta las 918 unidades comercializadas.

El fuerte descenso en las ventas de los fabricantes de vehículos comerciales se atribuye a los pedidos anticipados que se cumplieron antes de que finalizasen los programas piloto de demostración en las ciudades a finales de 2025, lo que provocó una caída temporal en las ventas durante la primera mitad del año, antes de la implementación de las medidas políticas de seguimiento.

Ahora bien, es importante tener presente que el gigante asiático está impulsando una reexpansión de esta tecnología centrada en la logística de vehículos pesados con el objetivo de contar con un parque de 100.000 vehículos para 2030. Al cierre de 2025, China contaba con un parque de vehículos de pila de combustible de hidrógeno que alcanzaba las 40.000 unidades.

Previsiones

Para el resto del ejercicio, SNE Research estima que la trayectoria del mercado en el segundo semestre depende de la continuidad de las ventas del nuevo Nexo, la velocidad de ejecución de las nuevas iniciativas de demostración de China y las mejoras en los precios del hidrógeno y las tasas de utilización de las estaciones de servicio.

Asimismo, la consultora apunta a que, de cara al futuro, es más probable que el sector de los vehículos eléctricos de pila de combustible crezca complementando a los vehículos eléctricos en el transporte comercial de larga distancia, de servicio pesado y de alta utilización, en lugar de en la adopción masiva de vehículos de pasajeros convencionales.