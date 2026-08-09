Encuentra el fallo más común en el aire acondicionado del coche y se sorprende: "El 90% de las veces viene de esa válvula"

El cambio del compresor del coche suele tener un precio que en algunos casos puede llegar a superar los 1.000 euros. Pero según Juan José, mecánico, no siempre es la solución. "Hay una avería muy común, que la gente la confunde con el compresor", declara.

Esto se debe a que antiguamente se necesitaba una polea magnética para mover esta pieza. "El compresor lo movía, pero era la polea cuando escuchábamos el Clac, al poner el aire", confirma.

El problema era que si la polea no estaba activada, el compresor no era capaz de moverse. Sin embargo, con la llegada de los nuevos vehículos modernos, esta pieza ha pasado a ser móvil. "Se mueve de forma sólida el interior del compresor", afirma.

Imagen del aire acondicionado de un coche. Getty Images

Por otro lado, existe una válvula, la cual es la encargada de hacer que se active el movimiento, hace que actúe el plato que dirige los pistones, para que estos compriman o no. "Esta válvula falla muchísimo", confirma el experto.

Por esta razón, muchas personas cambian la pieza entera, cuando con solo cambiar la válvula tendrían solucionado el problema del aire acondicionado. Todo por un simple mal diagnóstico. De este modo lo muestra desde sus redes sociales.

Un ejemplo que pone el entendido para saber si te puedes encontrar ante esta situación, es que al arrancar, cuando activas el aire, no funciona, pero tras circular un tiempo este se acciona solo. A veces es instantáneo, otras no. "El 90% de las veces viene de esa válvula", argumenta.

El circuito de aire acondicionado trabaja con dos presiones, la alta y la baja, si existe alguna clase de fallo, suele subir. Por ello, el presostato, tubería que indica el estado al conductor, está en la zona de la alta.

Por lo que si hay una avería y existe riesgo de reventar alguna tubería, el sistema, lo que hace es parar todo el mecanismo de refrigeración. Lo que notarás, es la ausencia de frío, pero realmente está haciéndote un favor para no aumentar la avería.

Otro de los problemas más destacados acerca del aire acondicionado son las llamadas fugas de gas, dependiendo del tamaño del que sea esta, se podrá solventar el problema o no. Estas son algunas de las averías que le pueden estar sucediendo a su coche si no le funciona este sistema.

Para cerciorarte del buen funcionamiento es importante activar el climatizador al menos una vez aunque sea invierno, de este modo se reducen las averías y se mantiene la lubricación por las juntas.