BYD desbanca a MG como líder del mercado de coches chinos en España y pone fin a más de cuatro años y medio de dominio

El mercado automovilístico español, principal puerta de entrada al continente para las automovilísticas chinas, sufrió el pasado mes de julio un cambio de líder. MG, la firma del grupo SAIC Motor, dejó de ser la automovilística china con más matriculaciones en el mercado patrio en detrimento del gigante BYD.

El líder mundial en venta de vehículos eléctricos matriculó el pasado mes de julio 3.899 turismos, lo que supuso un alza del 80,7% en la comparativa interanual. MG, por su parte, comercializó en el mercado un total de 3.688 turismos, un 0,4% menos en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Esta situación provoca que BYD haya desbancado a MG como líder de las automovilísticas chinas en el mercado español tras 55 meses consecutivos (más de cuatro años y medio) de liderazgo. Una posición que ocupaba desde que inició operaciones en España, allá por enero de 2022, cuando sus datos empezaron a aparecer en los de la Dirección General de Tráfico (DGT) analizados por EL ESPAÑOL-Invertia.

La firma del grupo SAIC Motor fue de las primeras automovilísticas que iniciaron operaciones en España y abrió camino al resto. BYD, por su parte, no inició operaciones en el mercado español hasta marzo de 2023.

Lo cierto es que las pretensiones que se había marcado BYD para el presente ejercicio en España están lejos de cumplirse. Tal y como adelantó este medio el pasado mes de diciembre, el gigante chino se marcó el objetivo de matricular 70.000 unidades en el mercado patrio.

Unas ambiciosas cifras que están lejos de cumplirse, a pesar de que BYD acumula 26.759 unidades matriculadas en los siete primeros meses del año, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

Ahora bien, MG mantiene el liderazgo entre las automovilísticas chinas con más ventas en España en el acumulado de los siete primeros meses del año. La enseña propiedad del grupo SAIC Motor matriculó 28.825 turismos en el mercado patrio hasta julio, lo que supuso un 1,3% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Eso sí, tan sólo aventaja a BYD en 2.066 unidades. Conviene precisar que ninguna firma china se sitúa entre las 10 con más ventas en España en los siete primeros meses del año.

Liderazgo en enchufables

BYD, que cuenta con una oferta de 10 modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en España, es el líder en ventas de modelos híbridos enchufables. Y buena parte de culpa de su éxito la tienen dos modelos: el Atto 2 y el Seal U.

Estos dos modelos han acaparado el 15,6% de todas las ventas de turismos híbridos enchufables que se han realizado en los siete primeros meses del año, con un total de 14.484 unidades. Ambos se sitúan como primer y segundo modelo más matriculados en España. En el caso del Atto 2, sus ventas acumulan 7.260 unidades, mientras que del Seal U se han matriculado 6.864 vehículos, un 21,5% más en la comparativa interanual.

En lo que al mercado eléctrico se refiere, BYD sitúa al Dolphin Surf, modelo que se produce en China y que cuenta con unos aranceles a la importación a la UE del 27%, como el tercero más vendido, con 3.328 unidades matriculadas entre enero y julio.

Un mercado, el eléctrico que domina Tesla en España, con 9.429 turismos matriculados hasta julio, un alza del 19,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, el 12,7% del mercado eléctrico en España lo hace la firma de Elon Musk con el Model 3 y el Model Y.

MG, por su parte, mantiene al ZS como el sexto modelo más matriculado en España en lo que va de año, con un total de 13.990 unidades matriculadas en los siete primeros meses del año, un 15,8% menos en la comparativa interanual.

Se trata de un modelo fundamental para la marca, dado que sustenta casi la mitad de las matriculaciones de MG en España, y que cuenta con mecánicas de combustión e híbrida autorrecargable.

Una gama que en el mercado patrio está conformada por hasta nueve modelos. De ellos, hasta cuatro son completamente eléctricos.

Eso sí, pese a que SAIC Motor cuenta con unos aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos a la Unión Europea del 45,3%, MG elevó su facturación de vehículos eléctricos un 19,6% en los siete primeros meses del año, hasta alcanzar las 1.025 unidades matriculadas. El consorcio automovilístico chino acaba de elegir Galicia para instalar su primera fábrica de vehículos eléctricos en Europa. Una instalación que se prevé que entre en funcionamiento antes de que finalice 2028.

Geely lidera en Europa

Sin embargo, la situación difiere de lo que sucede en Europa. El grupo chino con más ventas en el Viejo Continente es Geely. El consorcio chino, propietario de la marca homónima, Volvo Cars, Lynk & Co, Polestar, entre otras enseñas, acumula 225.350 turismos matriculados hasta junio, un 8,5% más frente al mismo periodo del año anterior, según datos de la patronal europea de fabricantes (Acea).

Le sigue SAIC Motor, que matriculó en los seis primeros meses del año 180.659 turismos en la región, donde se incluyen las ventas de la UE, las de la Asociación Europea de Libre Comercio y Reino Unido, un 18% más en comparación con el primer semestre del año anterior.

El podio de los fabricantes chinos con más ventas en Europa lo cierra BYD, con 174.144 turismos comercializados en el primer semestre, un 145,5% más en la comparativa interanual.

En lo que a la UE respecta, el Grupo Geely se mantiene líder, con 157.253 turismos matriculados en el primer semestre, un 4,1% más frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Ahora bien, BYD ya ha superado a SAIC Motor como el segundo grupo chino con más ventas en la Unión Europea (UE). En el primer semestre del año, BYD matriculó 130.743 unidades, un 168,2% más en la comparativa interanual, mientras que SAIC Motor comercializó 127.585 turismos, un 19,1% más frente a la primera mitad de 2025.

Lo cierto es que los planes de BYD pasan por un momento de expansión hacia otros mercados para paliar la caída de su mercado doméstico, el cual se halla sumido en una guerra de precios desde hace más de un año.

Así las cosas, las previsiones de la compañía para este año pasaban por que las ventas fuera de su mercado local se sitúen entre los 1,5 y los 1,6 millones de unidades comercializadas.

Unas cifras que parece que conseguirá, dado que BYD ha comercializado fuera de su mercado doméstico 969.208 vehículos en los siete primeros meses del año. Dicho de otra forma: el 43,5% de sus ventas ya las realiza fuera de China.

Con todo, la guerra de los fabricantes chinos se traslada a Europa y empiezan a quitar cuota a los fabricantes europeos, los cuales se hallan sumidos en una profunda transformación.