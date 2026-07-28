Stellantis vende su negocio de coches compartidos Free2Move al fondo alemán Mutares

Stellantis ha anunciado hoy un acuerdo con el fondo alemán Mutares para la venta de la totalidad de la participación de Stellantis en el negocio de coches compartidos Free2move.

Se prevé que la transacción se cierre a finales de año. Además, esta venta "se alinea con la nueva hoja de ruta de Stellantis, en la que se dirigen las inversiones y los recursos a las regiones, marcas y tecnologías que pueden generar los mayores rendimientos", ha reconocido el grupo en un comunicado. Así, la idea es deshacerse de negocios no rentables.

Free2Move opera una de las plataformas de coche compartido con una mayor diversificación geográfica, dado que cuenta con flota en 14 ciudades de Europa y EEUU. Entre ellas destacan París, Madrid, Milán, Roma, Turín, Viena, Berlín, Colonia Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo, Múnich, Stuttgart, Ámsterdam y Washington DC.

Entre los planes que maneja Mutares para Free2Move destaca la renovación de la gestión de su flota internacional, la continuación de la transición a vehículos eléctricos y una mayor atención a la experiencia del cliente y a las necesidades de movilidad urbana de los municipios.

Como entidad independiente bajo el amparo de Mutares, se espera que el negocio de coches compartidos de Free2move se beneficie de una mayor agilidad, una inversión específica y una mayor flexibilidad operativa, lo que le ayudará a seguir creciendo en un mercado de movilidad competitivo.