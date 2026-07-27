Vixiees se asocia con Mundimoto, la startup participada por Pablo Isla, y se establece en Italia

Vixiees, el sistema operativo que está desplazando a los CRM tradicionales al convertir cualquier equipo comercial B2C en una línea de producción industrial guiada por datos, ha firmado una asociación con Mundimoto, la startup catalana dedicada a la compraventa online y renting de motos nuevas y de ocasión y entre cuyos accionistas se encuentra Pablo Isla.

Mundimoto cuenta con sedes en Madrid, Barcelona y Milán, por lo que dicha asociación también le permite a Vixiees su entrada en el mercado italiano. Todo ello se produce en un momento de expansión de la compañía en el que ha iniciado operaciones en cuatro mercados de Latinoamérica (México, Colombia, Chile y Perú). Tras 30 días, Mundimoto ha registrado un aumento de la conversión del 60%.

Tras su contribución al crecimiento de Swipcar, especializada en el renting de vehículos, el equipo fundador de Vixiees, formado por Pablo Pascual, Álex Sánchez y Nil Roda, ha introducido en el mercado una solución propia de “ventas sobre raíles” para empresas con altos volúmenes de leads entrantes.

Esta solución nace para replicar este modelo en las medianas empresas sin necesidad de presupuestos millonarios, especialmente en verticales B2C como la formación online, servicios, clínicas, automoción, servicios legales y financieros. Dicho de otra forma, lo que Vixiees ofrece al mercado es una solución equivalente al alcance de una empresa de 10 a 60 vendedores o comerciales.

Cabe recordar que Mundimoto tiene entre sus accionistas a empresarios consolidados que apostaron por su modelo de negocio. Entre estos destacan: Pablo Isla, actual presidente de Nestlé, cuya primera inversión en una startup fue en Mundimoto; Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp; y Othman Ktiri, fundador de OK Mobility.

Esta colaboración de Vixiees se une a otros dentro del mismo sector, como el que tiene con Drive Revel, startup española de renting de coches 100% online por suscripción que levantó una ronda reciente de 15 millones de euros de capital sumados a 100 millones de financiación.

Hace un año, Vixiees levantó un millón de euros con la participación de fondos de la talla como Draper B1, Abac Nest Ventures, Decelera Ventures y Demium Capital. En la actualidad, la compañía cuenta con casi 100 clientes y más de 750 licencias activas.