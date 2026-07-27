Porsche recortará 5.000 puestos de trabajo más hasta 2035 e invertirá 2.100 millones en sus plantas alemanas

Porsche, la automovilística alemana perteneciente al Grupo Volkswagen, recortará 5.000 puestos de trabajo hasta 2035 en un segundo paquete de medidas de reestructuración acordado entre la empresa y los sindicatos. Unos recortes que se llevarán a cabo de forma socialmente responsable, principalmente mediante jubilación.

Dicho plan se une a un primer paquete de 3.900 recortes de empleo y otros 500 anunciados por el nuevo consejero delegado, Michael Leiters, a principios de este año, los cuales se ejecutarán hasta 2029. Cabe recordar que el Grupo Volkswagen se halla sumido en una profunda reestructuración en la que se contempla la salida de hasta 100.000 trabajadores en todo el mundo y el cierre de cuatro factorías en Alemania.

Este nuevo paquete de medidas también incluye unas inversiones acumuladas de 2.100 millones de euros en las instalaciones de Zuffenhausen, donde se producen el 911, 718 y Taycan, y Weissach, el centro de investigación y desarrollo de pruebas.

Con estas medidas hasta finales de 2035, la empresa descarta los despidos improcedentes u obligatorios durante este periodo.

"El objetivo compartido es fortalecer la competitividad del fabricante de vehículos deportivos y garantizar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo a largo plazo", ha asegurado la multinacional alemana en un comunicado.

Michael Leiters ha asegurado que "el Paquete de Futuro es bueno para Porsche. Nos da la oportunidad de reorientar estratégicamente nuestra empresa e invertir en nuestra competitividad".

Ibrahim Aslan, presidente del Comité de Empresa Principal de Porsche, ha apuntado que "fuimos capaces de convencer a la dirección de que invertir en Porsche como empresa y en las sedes de Zuffenhausen y Weissach es una oportunidad, y que además desempeñará un papel fundamental para blindar el empleo durante otros cinco años".

Principales medidas

La dirección y el comité de empresa han acordado que hasta 2035 se diferirá un total del 3,5% del aumento salarial acordado colectivamente en la actualidad y de los futuros incrementos.

Asimismo, en 2027 y 2028, los cuadros directivos y la alta dirección renunciarán a una contribución equivalente procedente de los aumentos de su retribución básica.

Además, se ajustarán los pagos extraordinarios. Así las cosas, en las pagas de Navidad, la aportación voluntaria de la empresa bajará del 45% al 5% para 2035, lo que reducirá la paga de Navidad de hasta un 100% a un 60% de un sueldo mensual. En el futuro, la paga extraordinaria voluntaria estará aún más vinculada al éxito y la rentabilidad de la compañía.

En materia de teletrabajo, se mantendrá con un máximo de ocho días al mes frente a los 12 actuales. Otras medidas incluyen cambios en las condiciones marco para las pausas y en los tiempos de ciclo de producción.