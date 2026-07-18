La reorganización estratégica de Stellantis provoca un desplome del 78% del beneficio en España

Stellantis España, la sociedad que aglutina la actividad del grupo automovilístico en territorio patrio, desplomó su beneficio un 78,2% en 2025. Una merma que se explica por la reorganización estratégica implantada por el nuevo consejero delegado del grupo, Antonio Filosa, y que se basa en una profunda revisión de sus operaciones debido a los altos costes y las caídas en ventas de vehículos eléctricos.

Dicha reorganización estratégica, que implicó unas amortizaciones de 22.000 millones de euros, provocó que el consorcio automovilístico francoitaloamericano presentase sus primeras pérdidas tras su nacimiento en 2021, fruto de la fusión entre los grupos PSA y FCA.

Con todo, el beneficio de Stellantis España en 2025 se situó en los 156,6 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. Una cifra que contrasta con los 718,9 millones de euros de beneficio que logró la sociedad en 2024.

El resultado de explotación de la compañía alcanzó los 244,5 millones de euros, lo que supuso un descenso del 33,4% en la comparativa interanual. Además, la sociedad presentó un fondo de maniobra negativo de 23 millones de euros como consecuencia, principalmente, del dividendo de 704,4 millones distribuido en 2025.

Asimismo, los gastos financieros de Stellantis España se redujeron un 28,8% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 15,6 millones de euros.

Los ingresos se mantienen

En lo que a ingresos se refiere, la sociedad española de Stellantis facturó el año pasado un total de 15.666 millones de euros, lo que supuso un ligero incremento del 1,2% en la comparativa interanual.

Esta cifra equivale a que el 10,2% de los ingresos del grupo automovilístico los aporta la sociedad española, mientras que en 2024 el peso de la facturación del negocio en España se situó en el 9,8%.

La mayoría de la cifra de negocios de Stellantis España procedió de las ventas, las cuales alcanzaron los 15.469 millones de euros, un 1,1% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Por su parte, los ingresos derivados de la prestación de servicios cayeron un 3,4%, hasta situarse en los 196,4 millones de euros.

Cae la producción

Stellantis, el grupo automovilístico con más producción en España gracias a sus plantas de Vigo, Zaragoza y Madrid, también redujo su producción en el territorio nacional.

El consorcio francoitaloamericano fabricó en España un total de 959.000 vehículos, lo que supuso un descenso del 2,2% en la comparativa interanual.

Un descenso que se explica por la menor demanda en los principales mercados europeos, incluyendo una baja demanda de vehículos eléctricos.

No obstante, Stellantis acaparó el 42,2% de la producción nacional de vehículos en 2025, lo que supuso 0,9 puntos porcentuales más en comparación con el ejercicio anterior. Un incremento que se explica por la caída de la fabricación de vehículos en España durante el pasado año.

Gigafactoría de Zaragoza

En lo relativo a las filiales de Stellantis España, cabe mencionar el desempeño de Contemporary Star Energy (CSE), la joint venture de la sociedad y el gigante chino CATL para levantar una gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza).

Esta filial registró unas pérdidas de 9 millones de euros al cierre de 2025. No es de extrañar si se tiene en cuenta que aún está en fase de desarrollo.

Otra de las filiales de la sociedad es Fiat Chrysler Automobiles Spain (FCA Spain), cuya fusión fue aprobada por unanimidad por los accionistas en septiembre del año pasado, tal y como adelantó este medio. Dicha filial obtuvo un beneficio de 5,1 millones de euros en 2025, lo que supuso un descenso del 65,2% en la comparativa interanual.

Dicho acuerdo de fusión se llevó a cabo el pasado 18 de diciembre de 2024, cuando la compañía firmó una operación de compraventa con la sociedad del grupo Stellantis Europe, mediante la que la filial española adquirió la totalidad de FCA Spain por un importe de 150 millones de euros.

Asimismo, la participación de Stellantis España en la filial Peugeot Citroën Argentina se incrementó hasta el 99,97%. Dicha filial logró un beneficio de 72,2 millones de euros en 2025, un 70,5% más en la comparativa interanual, según las normas contables españolas.

No obstante, según la normativa IRFS, el resultado de la filial argentina se situó en los 31,7 millones de euros, lo que supuso un deterioro del 58% en la comparativa interanual.

Menos fuerza laboral

En el ámbito laboral, la sociedad finalizó el ejercicio 2025 con un total de 11.841 empleados, lo que supone hasta 550 trabajadores menos frente al ejercicio precedente.

Dicha merma en la fuerza laboral se explica por planes de jubilaciones parciales y extinciones voluntarias de contratos alcanzados entre la compañía y los comités de empresa de los tres centros en España.

De otra parte, los gastos de personal de Stellantis España en 2025 alcanzaron los 582,4 millones de euros, lo que supuso un descenso del 4,4% en comparación con el ejercicio anterior.