Nissan Ávila busca nuevos proyectos industriales con terceros para suplir la salida de Renault a final de año

Nissan Ávila busca nuevas oportunidades de negocio y alternativas industriales para paliar el fin de la relación comercial con Renault, la cual vence en diciembre de 2026.

Entre estas alternativas también se contemplan proyectos con terceros, según ha reconocido el fabricante nipón en un comunicado.

La factoría abulense, que cuenta con una plantilla de 450 trabajadores, es la encargada de surtir a Renault de componentes y piezas de recambio. Lo cierto es que el peso de Renault en la actividad de Nissan Ávila alcanzaba el 50%.

La prioridad de la automovilística nipona es "preservar la continuidad industrial de Ávila y abordar este proceso de forma responsable, transparente y en permanente diálogo con la representación de las personas trabajadoras y las administraciones públicas".

Ahora bien, el fin de la relación comercial no sólo ocupa a Nissan Ávila, sino que también implica a la factoría de Nissan en Los Corrales de Buelna (Cantabria).

Según ha asegurado la compañía, "determinados proyectos de menor dimensión desarrollados en la planta de Cantabria también finalizarán en los próximos meses, si bien podrán gestionarse sin un impacto significativo en los volúmenes globales de actividad".

Cabe recordar que Nissan se encuentra en un profundo proceso de reestructuración de su negocio a nivel mundial. Un plan que dio comienzo en 2025 debido a unas pérdidas de más de 4.000 millones de euros.

Este proceso contemplaba la salida de 20.000 trabajadores y el cierre de siete plantas a nivel mundial, su mercado doméstico.

Sin embargo, la multinacional japonesa también llevó a cabo esta reestructuración en el Viejo Continente, donde llevará a cabo la salida de 900 trabajadores, el 10% de su plantilla.

En el caso de España, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afecta a los tres centros que tiene en Cataluña y a un total de 195 trabajadores: el centro de recambios de El Prat de Llobregat, el más afectado; el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona; y el centro de áreas funcionales de El Prat -recursos humanos y prevención.