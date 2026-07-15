Audi renueva el Q4 e-tron, su modelo de acceso a la gama eléctrica, con más autonomía y potencia de carga

Audi acaba de renovar la gama del Q4 e-tron, su modelo de acceso a la gama eléctrica que se lanzó al mercado en 2021. La marca de los cuatro aros lanza una renovación de este modelo del segmento C-SUV, el más demandado del mercado europeo, y lo hace con dos carrocerías diferentes: SUV y Sportback, la cual tiene un sobrecoste de 2.100 euros respecto a la variante SUV.

Las actualizaciones de este modelo pasan por otorgar una mayor autonomía eléctrica, más capacidad de carga y un manejo más intuitivo. Además, el Q4 e-tron es el primer modelo de Audi que admite carga bidireccional. De esta manera, su batería de alto voltaje puede tanto recibir energía de la red eléctrica como devolverla a dispositivos externos.

De esta manera, el Audi Q4 e-tron permite cargar bicicletas eléctricas, gracias a la función Vehicle-to-Load (V2L), al tiempo que puede actuar como una batería doméstica suministrando la energía almacenada al hogar a través de la función Vehicle-to-Home (V2H).

En ambas carrocerías, el Audi Q4 e-tron puede configurarse con dos tamaños distintos de baterías: con 63 y de 82 kWh de capacidad bruta. Esto se traduce en 30 kilómetros adicionales de autonomía en la versión de propulsión trasera del Q4 e-tron SUV y del Q4 e-tron Sportback, hasta los 440 kilómetros y 450 kilómetros, respectivamente.

En el caso de la variante con tracción total, la ganancia para ambas versiones alcanza los 18 kilómetros, hasta ofrecer autonomías de 558 kilómetros, en la versión SUV, y 573 kilómetros, en la versión Sportback.

Silueta del Audi Q4 SUV e-tron. Manu Lozano

En lo que a estética se refiere, el nuevo Audi Q4 e-tron presenta la parrilla Singleframe, ahora del mismo color que la carrocería.

Otra de las renovaciones que ha incorporado Audi a la gama Q4 e-tron ha sido las tomas de aire, las cuales han sido rediseñadas con el fin de reducir la resistencia aerodinámica al canalizar el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras.

Tres versiones

La gama del Audi Q4 e-tron está conformada por tres versiones distintas: e-tron y e-tron performance, ambas con propulsión trasera, y e-tron quattro, con tracción total.

La versión e-tron tiene una potencia máxima de 150 kW, una velocidad máxima de 160 km/h, una aceleración de 0 a 100 km/h que completa en 8,1 segundos y una potencia de carga máxima en corriente continua de 160 kW.

Silueta del Audi Q4 Sportback e-tron. Manu Lozano

Por su parte, la versión e-tron performance -la que desde la compañía prevén que sea la más comercializada- tiene una potencia máxima de 210 kW, una velocidad máxima de 180 km/h, una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos y una potencia de carga máxima en corriente continua de 165 kW.

La versión con tracción total, por su parte, tiene una potencia máxima de 220 kW, una velocidad máxima de 180 km/h, alcanza los 100 km/h desde parado en 6,2 segundos y una potencia de carga máxima en corriente continua de 165 kW.

'Digital stage'

En el habitáculo, lo primero que llama la atención es el digital stage orientado al conductor. El elemento central que lo preside es la pantalla panorámica, en el que se combina una pantalla para la instrumentación de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil MMI de 12,8 pulgadas.

Ahora bien, Audi también ha incorporado como opción la posibilidad de montar una pantalla de 12 pulgadas para el acompañante. Se trata de la pantalla más grande de este tipo montada en un Audi.

Por si estas pantallas no fuesen suficientes, Audi también cuenta con la posibilidad de equipar en el Q4 e-tron un Head-up Display de realidad aumentada, el cual proyecta información en el parabrisas.

En lo que a capacidad de carga se refiere, el Q4 e-tron SUV cubica 515 litros en el maletero, los cuales pueden alcanzar los 1.487 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos. En el caso de la versión Sportback, el maletero tiene un volumen de 527 litros y pueden alcanzar los 1.460 en caso de abatir la segunda fila. Asimismo, el vehículo dispone en su interior de distintos espacios de almacenaje que alcanzan los 25 litros.

Audi Q4 e-tron SUV (izquierda) y Sportback (derecha). Manu Lozano

De otra parte, Audi incorpora en la versión de acceso a la gama del Q4 e-tron sistemas de asistencia a la conducción como el aviso de cambio de carril, el de salida de carril con asistencia de emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico, el aviso de atención y fatiga con monitorización del conductor, la asistencia frontal activa con evasión y asistencia en giros, la asistencia de tráfico cruzado delantero, asistencia de frenado de emergencia delantero y sistema de aparcamiento plus con indicador de distancia.

Asimismo, las opciones de llanta disponibles para el Q4 e-tron empiezan en las 19 pulgadas, al tiempo que se pueden elegir tamaños de 20 y 21 pulgadas.

¿Y el precio? El precio de partida de la gama renovada del Audi Q4 e-tron en el mercado español, sin incluir campañas ni descuentos, se sitúa en los 49.970 euros y puede alcanzar los 67.270 euros. Cabe recordar que el Audi Q4 e-tron se produce en la factoría alemana de Zwickau, por lo que puede beneficiarse de las ayudas del Plan Auto+.

Concretamente, la planta de Zwickau es una de las señaladas por Oliver Blume, consejero delegado del Grupo Volkswagen, para cerrar en un plan que contempla la salida de 100.000 trabajadores en todo el mundo y el cierre de cuatro fábricas para 2030. Las otras tres factorías son las de Hannover, Emden y la de Audi en Neckarsulm.