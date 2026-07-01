Juan José, mecánico: "El aire acondicionado debes ponerlo con las ventanillas bajadas unos segundos para ventilar"

Con las altas temperaturas, los conductores deben tomar ciertas precauciones al circular o incluso al estacionar el vehículo. Hay varios objetos, que bajo ningún concepto se deberían dejar en el interior con estas condiciones.

Los móviles, tablets y powerbanks pueden hincharse e incluso reducir su vida útil. Por otro lado, se encuentran los medicamentos, que pueden perder su eficacia, y por último los aerosoles y mecheros, estos son los más peligrosos.

Al igual que se deben tomar medidas con los objetos al aparcar bajo el sol, también se deben tener en cuenta varios aspectos a la hora de circular, como es el aire acondicionado. Y es que, de acuerdo con Euromaster, conducir con una temperatura superior a los 35 grados en el interior, permite incrementar hasta un 25% el riesgo de sufrir un accidente.

Sistema del aire acondicionado. Envato

En este contexto, Juan José, mecánico expone desde las redes sociales, algunos consejos básicos para estos meses de calor. "El aire acondicionado debes ponerlo con las ventanillas bajadas unos segundos para ventilar", afirma.

El interior de un coche puede alcanzar los 60 grados y los plásticos que se encuentran en su interior desprenden sustancias y gases tóxicos. Por lo que según el mecánico, el error que comete la mayoría es encender el aire acondicionado y cerrar las puertas de inmediato, haciendo que aquel que se encuentra en el habitáculo respire todos los vapores.

Por ello, su recomendación para cuidar la salud es encender el aire acondicionado y acto seguido bajar las ventanillas para que esos gases puedan salir, con lo que a su vez se ventila el interior.

Inhalarlos puntualmente no significa que se vayan a desarrollar enfermedades graves, sin embargo Juan José insiste en que es mejor evitarlos. Los pequeños gestos como este son los detalles que marcan la diferencia, al igual que cuidar la dieta mejora la calidad de vida. "Todo suma", destaca el mecánico.

Ahora que llega la operación salida es importante revisar no solo las ruedas y el aceite, también las condiciones en las que viajamos en el interior. Llevar agua y mantener una temperatura adecuada es fundamental, especialmente para viajes largos.

El calor intenso en el interior también afecta a la capacidad de concentración y, por lo tanto, la reacción de los conductores. Para que sea óptimo recorrer largos kilómetros, el habitáculo debe rondar los 22 grados.

Por ello, antes de salir de viaje durante los próximos meses recuerde comprobar si el aire acondicionado funciona y enfría correctamente, que haya gotas de agua en el suelo al utilizarlo es una buena señal de que el circuito se encuentra en perfectas condiciones.