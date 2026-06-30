Andrea, camionera en España: "Eres tú quien gestiona los tiempos libres, pero te fijan la hora de carga y descarga"

En nuestro país, una de cada dos denuncias impuestas a los profesionales que recorren las carreteras en sus cabinas es a consecuencia de no respetar los tiempos de conducción y descanso.

La presión de llegar a tiempo o el simple hecho de querer hacer más horas es tal, que las autoridades han llegado a detener camioneros intercambiándose el volante en plena marcha, todo con la intención de engañar al tacógrafo.

Este suceso tuvo lugar en Soria donde la Guardia Civil realizaba un control, los conductores cambiaban las tarjetas alargando sus períodos de conducción. Ambos fueron detenidos por falsedad documental en la modalidad de simulación, al igual que por conducción temeraria, entre otras infracciones.

Camiones estacionados. Envato

Este no es un caso aislado, ya que recientemente, la Policía Foral de Navarra, concretamente en la localidad de Tiebas, detuvo también a otros dos camioneros de 36 y 43 años, a los que se les imputa otro presunto delito de falsedad documental tras ser interceptados en un control de pesaje de vehículos.

Para entender la realidad, Andrea, camionera cuenta su rutina diaria a través de las redes, donde destaca aspectos de todos los tipos, entre ellos, la amplitud de la jornada. "Te estipulan la hora de carga y descarga y tú te gestionas más o menos tus tiempos libres".

Las rutinas no son fijas "en el mundo del tráiler, no hay horarios". Ella es la encargada de organizarse teniendo en cuenta que las rutas varían diariamente al igual que los clientes.

Esta situación no es algo exclusivo del sector, tal y como recalca Andrea, es algo generalizado en "el mundo del tráiler". A su vez explica como la tónica general, es la incertidumbre, son pocos los privilegiados que escapan a la regla y que tengan un horario fijo.

Aunque no todo es tan cambiante, el Reglamento Europeo exige de forma precisa períodos de descanso diarios ininterrumpidos de al menos, once horas o nueve si es en la versión reducida. A nivel semanal, la norma obliga a parar explícitamente durante 45 horas seguidas para realizar un descanso normal

Los datos de la última campaña de vigilancia realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) detallan que en apenas siete días de inspecciones, 3.000 conductores fueron denunciados por incumplir los horarios legales. De ellos, 2.878 fueron camiones y 87 autobuses.

A ello se suma que se registraron más de 250 denuncias específicamente por fraude o manipulación del tacógrafo. La camionera recalca que ellos son el eslabón que asume las cargas de suministro y que aunque está contenta, no es una profesión sencilla.