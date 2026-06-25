Los proveedores de automoción reducen ingresos por segundo año seguido y urgen medidas para preservar el empleo

La industria auxiliar del automóvil no escapa a la crisis que atraviesa la industria automovilística. Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que el sector automovilístico es una cadena de valor completamente integrada.

Lo cierto es que el desempeño de la industria española de proveedores de automoción acumula dos ejercicios consecutivos con un recorte en sus ingresos. Así, la cifra de negocios de la industria auxiliar española del automóvil en 2025 alcanzó los 40.949 millones de euros, lo que supuso un recorte del 0,7% en comparación con el ejercicio anterior, según datos de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto).

La patronal achaca este descenso a la caída de la producción de vehículos, a la presión sobre los márgenes, así como a la incertidumbre internacional y el impacto acumulado de la inflación. Cabe recordar que durante el pasado año la producción nacional de vehículos registró una caída del 4,3% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 2.274.026 unidades.

No obstante, las previsiones de producción de vehículos no son halagüeñas de cara a 2026. Las previsiones que maneja la patronal española de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) apuntan que las factorías españolas fabricarán por debajo de los 2,27 millones de unidades, lo que equivaldría al tercer ejercicio consecutivo de caídas productivas.

Lo cierto es que el desempeño registrado en 2025 fue menor al del año anterior en las exportaciones y se mantuvo estable en el mercado nacional. Mientras que las exportaciones alcanzaron 24.688 millones de euros, un 1,5% menos en la comparativa interanual, la facturación registrada por el mercado nacional se situó en los 16.261 millones de euros.

Este entorno complica aún más el crecimiento de la inversión por parte de los proveedores. La inversión destinada a incrementar las capacidades productivas realizada por la industria auxiliar del automóvil patria alcanzó los 1.450 millones de euros, lo que supuso una caída del 1,1% en comparación con el ejercicio anterior.

De hecho, se trata del segundo ejercicio consecutivo en el que los proveedores recortan la inversión. En 2024, este dispendio se situó en los 1.466 millones, lo que supuso un recorte del 12,3% en comparación con 2023.

Asimismo, la inversión destinada el año pasado a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se situó en los 1.220 millones de euros, el equivalente al 3% de la facturación del sector y al doble de la media industrial española. Ahora bien, esta cifra también supuso una caída del 2% en comparación con 2024.

El descenso registrado en los últimos años se explica por "la incertidumbre regulatoria y a una posible deslocalización de proyectos hacia países con mayores incentivos a la innovación", asegura la patronal. Por este motivo, Sernauto recuerda la necesidad de reforzar el apoyo público a la innovación con el fin de que los nuevos desarrollos tecnológicos se impulsen y permanezcan en España.

El empleo, amenazado

La situación que vive la industria española de proveedores de automoción difiere del comportamiento experimentado el año pasado en Europa. Durante el año pasado, el sector ocupó a un total de 325.850 trabajadores directos e indirectos, cifra que supone un incremento de 650 trabajadores en comparación con el ejercicio anterior.

Eso sí, y aquí es donde difiere respecto al comportamiento en Europa, los empleos directos se incrementaron en 408 trabajadores, hasta alcanzar los 203.658 empleados.

Esta situación contrasta con la vivida por grandes compañías auxiliares de la industria del automóvil en 2025. Fue el caso de Bosch y ZF, los cuales anunciaron 13.000 y 7.600 despidos, respectivamente, hasta 2030.

Todo ello motivado por una sobrecapacidad industrial derivada de una demanda europea que no termina de recuperar los niveles previos a la pandemia.

Previsiones cautelosas

Ante este panorama, las previsiones realizadas por la Junta Directiva de Sernauto para el segundo semestre del año están condicionadas por el entorno geopolítico y económico con impacto en los costes económicos, logísticos, de materias primas y financiación.

La evolución del sector durante el primer semestre del año se ha mantenido estable. Ahora bien, de no producirse una mejora en el contexto en la segunda mitad del ejercicio, la patronal avanza que se podría prolongar la tendencia de "moderada contracción en la facturación y registrar un ligero ajuste en el empleo".

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la producción de vehículos no prevé una mejora para lo que resta de año, no es de extrañar que el empleo se contraiga en 2026.

Javier Pujol, presidente de Sernauto, aseguró que "España tiene una oportunidad única para consolidarse como uno de los grandes polos industriales y tecnológicos de automoción de Europa, pero para ello es imprescindible actuar con rapidez y situar la competitividad en el centro de la agenda".

Por todo ello la patronal de la industria auxiliar del automóvil demandó la puesta en marcha del Plan España Auto 2030, así como reforzar el apoyo a la digitalización, la descarbonización y la innovación, simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a financiación, especialmente para las pymes.