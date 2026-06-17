Las ventas mundiales de coches eléctricos se estancan hasta mayo por el desplome de China y EEUU

La demanda mundial de vehículos eléctricos empieza a dar signos de agotamiento en 2026. ¿La razón? China, el mercado automovilístico más grande del mundo, sufre en la actualidad una contracción de dicho mercado debido a la reintroducción de Pekín de algunos tributos.

En los cinco primeros meses del año, las matriculaciones mundiales de vehículos eléctricos tan sólo registraron un crecimiento del 0,9% en tasa interanual, hasta alcanzar las 7,5 millones de unidades comercializadas, según datos de Benchmark Mineral Intelligence.

El 52% de estas ventas se realizaron en China. Ahora bien, los 3,9 millones de coches eléctricos comercializados en el gigante asiático también equivalen a una caída del 15% en comparación con los cinco primeros meses de 2025.

De hecho, el problema no se circunscribe únicamente a China. EEUU, el segundo mercado más grande del mundo, tampoco vive su mejor momento, en lo que a ventas de vehículos eléctricos se refiere.

Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que los créditos gubernamentales para adquirir un vehículo eléctrico vencieron en septiembre de 2025. Eso, unido a un viraje en la estrategia por parte de los fabricantes norteamericanos hacia los modelos híbridos no enchufables, también explica el desempeño de esta tecnología en EEUU.

Así las cosas, las ventas de vehículos eléctricos en Norteamérica en los cinco primeros meses del año registraron una caída del 25% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 580.000 unidades comercializadas.

Y todo ello pese a que Canadá alcanzó un acuerdo con China a comienzos de año para reducir los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos. Una medida que supone distanciarse de EEUU.

Dicha medida contempla la importación de hasta 49.000 vehículos de origen chino a Canadá con unos aranceles que se sitúan en el 6,1% (frente al 100% anterior).

Esta medida ha provocado que BYD, el líder mundial en ventas de vehículos eléctricos, haya decidido iniciar operaciones en Canadá. El gigante chino prevé abrir hasta 20 concesionarios en el país a finales del presente ejercicio.

Europa, al alza

Del lado contrario, Europa es la región que mejor desempeño registra en lo que va de año.

Entre enero y mayo, las ventas de vehículos eléctricos en Europa aumentaron un 26% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2 millones de unidades.

¿A qué se debe? A los incentivos que han puesto en marcha los distintos gobiernos del Viejo Continente.

Ahora bien, este impulso viene derivado de las importaciones de vehículos de origen chino. Si bien los fabricantes chinos de vehículos eléctricos tienen aranceles a la importación de estos modelos, estas tasas adicionales no están recortando su participación en el mercado.

De hecho, sucede todo lo contrario: su cuota de mercado no deja de crecer. Por poner un ejemplo, el 32% de los vehículos eléctricos matriculados en Reino Unido en lo que va de año se fabricaron en China.

En España, esta cifra se sitúa en el 15%, mientras que en Alemania y Francia la tasa se sitúa en el 14% y 10%, respectivamente.