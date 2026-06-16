Reino Unido se prepara para recortar el mandato de venta de vehículos eléctricos del 80% al 50% para 2030

Reino Unido se prepara para relajar su mandato de vehículos de cero emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés). El Gobierno laborista de Keir Starmer planea recortar los objetivos de esta normativa que obliga a todos los fabricantes a que un porcentaje de sus ventas en las islas correspondan a modelos eléctricos.

Una medida que fue planteada en 2020 por el Gobierno de Boris Johnson, bajo el denominado Plan de 10 Puntos para una Revolución Industrial Verde, y que finalmente fue aprobada en 2024 bajo el Ejecutivo de Rishi Sunak. Esta normativa contempla -aún está vigente con su redacción original- que el 22% de las ventas de todos los fabricantes en Reino Unido en 2024 fuesen de modelos eléctricos. Un porcentaje que para este año se tendría que situar en el 33%, en el 80% de cara a 2030 y en el 100% de cara a 2035.

Pero la realidad es bien distinta. Los porcentajes que recoge la ley no se corresponden con los que sigue la demanda. Esto ha provocado que Starmer baraje una revisión de estos objetivos del mandato ZEV. Así las cosas, la normativa sobre vehículos de cero emisiones se revisará de manera que, para 2030 -ejercicio en el que no se podrán matricular modelos de gasolina y diésel-, los modelos totalmente eléctricos representen el 50% de las ventas de coches nuevos, en lugar del objetivo actual del 80%.

De hecho, esta norma provoca que el mercado británico -el segundo más grande del Viejo Continente tras Alemania- se comporte de una manera distinta a la que lo hace el mercado europeo. Así, si bien la tecnología híbrida enchufable es la más demandada de Europa, en Reino Unido el liderazgo lo ocupan los modelos de gasolina.

Mientras que en toda Europa la tecnología preferida es la híbrida no enchufable, con el 38% de las matriculaciones, en Reino Unido la tecnología más demandada es la gasolina, dado que acapara el 44% del mercado. De hecho, la tecnología híbrida no enchufable acapara el 14,3% de las entregas.

Eso sí, Reino Unido es entre los grandes mercados europeos (formado por Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) el segundo con una mayor tasa de penetración del vehículo eléctrico.

En los cinco primeros meses del año, las ventas de modelos eléctricos alcanzaron el 23,9%, según datos de SMMT, por detrás de Francia, donde las ventas de eléctricos acaparan el 27,8% del total, según datos de PFA.

Presión de industria y sindicatos

Lo cierto es que esta revisión que acometerá el Ejecutivo de Keir Starmer viene motivada por las presiones recibidas tanto de la industria automovilística como de los sindicatos.

Mike Hawes, director ejecutivo de SMMT, aseguró en un comunicado el pasado viernes 12 de junio que "los objetivos por sí solos no reducen las emisiones; lo que sí lo hace es la adopción de vehículos nuevos. Los consumidores y las empresas sólo darán el paso (al eléctrico) cuando las condiciones -y los costes- sean los adecuados".

Lo cierto es que los fabricantes automovilísticos han desplegado modelos eléctricos más pequeños y asequibles. No obstante, "la brecha entre la demanda y las expectativas sigue cubriéndose con descuentos insostenibles por parte de los fabricantes", apunta Hawes.

Es importante tener en cuenta que las automovilísticas reciben incentivos en caso de cumplir con el mandato ZEV. Ahora bien, en caso de no alcanzar las cifras exigidas, cada fabricante tenía que abonar cerca de 11.000 libras esterlinas (12.735 euros) por cada vehículo que falte a la hora de alcanzar el objetivo.

Para tener clara la situación que provoca el mandato ZEV: "la industria automovilística ha tenido que absorber en los últimos dos años más de 10.000 millones de libras esterlinas (11.565 millones de euros al cambio actual) en costes derivados de los descuentos en vehículos eléctricos para impulsar artificialmente la demanda, un modelo que no garantiza el éxito a largo plazo", señala el director ejecutivo de SMMT.

Desde Unite, el principal sindicato de Reino Unido, su secretaria general, Sharon Graham, ha reconocido que se trata de "una gran victoria". Algo que la secretaria general sustenta en el hecho de que "los trabajadores del sector automovilístico del Reino Unido temían cada vez más por sus puestos de trabajo".