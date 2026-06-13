Geely E5: un SUV compacto eléctrico con hasta 475 kilómetros de autonomía que aterriza con un precio ajustado

La automovilística china Geely Auto, enseña del holding del mismo nombre y que es propietario de Volvo Cars entre otras enseñas, no ha podido iniciar el ejercicio 2026 de una mejor forma. En los cinco primeros meses del año ha dado el sorpasso a BYD como firma líder en ventas en su mercado doméstico.

Si bien BYD se mantiene como líder mundial en ventas de vehículos eléctricos, Geely ha puesto en marcha una estrategia para situarse entre los cinco mayores fabricantes del mundo para 2030.

Prueba de ello es su despliegue en mercados europeos. Geely aterrizó en España el pasado mes de abril con una gama conformada por dos modelos: el Geely Starray EM-i, un híbrido enchufable, y el Geely E5, un modelo eléctrico.

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Geely E5 Max+, el acabado que cuenta con el mayor equipamiento posible. Se trata de un modelo perteneciente al segmento C-SUV, el más demandado del mercado europeo, y que declara una autonomía de 455 kilómetros.

Ahora bien, el acabado que entrega una mayor autonomía es el denominado Pro+, con el que se pueden recorrer hasta 475 kilómetros. ¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente a que el acabado Max+ monta llantas de 19 pulgadas y un techo panorámico. Asimismo, la versión de acceso al modelo, denominada Pro, declara una autonomía en ciclo combinado de 430 kilómetros.

Hablamos de un vehículo que tiene 4,61 metros de longitud, una anchura de 1,90 metros, una altura de 1,67 metros y una distancia entre ejes de 2,75 metros, lo que le brinda espacio para viajar de forma confortable en el interior.

El propulsor eléctrico que monta entrega una potencia máxima de 160 kW (218 CV) y hay disponibles dos opciones de batería de ferrofosfato de litio (LFP) con 60,2 y 68,4 kWh de capacidad. Las potencias de recarga alcanzan en puntos de corriente continua alcanzan los 120 y 135 kW, respectivamente, lo que permite recargar la batería del 30% al 80% en 20 minutos.

Vista tres cuartos delantera del Geely E5. @Laidea.es

El consumo homologado de la unidad probada se sitúa en los 16,7 kWh a los 100 kilómetros. En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 150 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el consumo medio se situó en los 17 kWh a los 100 kilómetros.

En cuanto a las prestaciones, el Geely E5 Max+ alcanza los 100 km/h desde parado en 7,6 segundos y tiene una velocidad máxima, limitada electrónicamente, de 175 km/h.

Precio ajustado

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las automovilísticas occidentales es la competitividad. Las firmas chinas empiezan a ganar cuota de mercado debido a unos precios muy ajustados. Situación a la que no escapa el Geely E5.

Este modelo se fabrica en China, por lo que sus importaciones al mercado europeo están sujetas al pago de unos aranceles del 28,8%. Pese a ello, el modelo probado se oferta en el mercado español por 41.990 euros, mientras que la tarifa de acceso a la gama se sitúa en los 37.490 euros. Es decir, se sitúa como una de las opciones más asequibles de su competencia.

Interior minimalista

El Geely E5 sigue fielmente los patrones de la industria china: los interiores minimalistas presididos por una gran pantalla a la que se ha de recurrir para realizar la inmensa mayoría de los ajustes del vehículo y muy pocos botones.

En la consola central tan sólo está una rueda para ajustar el volumen y tres botones para accionar el climatizador. Asimismo, en la puerta del conductor también está el joystick para regular los retrovisores eléctricos.

Interior del Geely E5. @Laidea.es

En cuanto a las pantallas, el Geely E5 monta de serie un cuadro de instrumentos LCD de 10,2 pulgadas, que acompaña a una pantalla central HD de 15,4 pulgadas y, en el caso del acabado Max+, añade un Head-Up Display proyectado en el parabrisas de 13,8 pulgadas.

Si hablamos de capacidad, el vehículo dispone de hasta 33 soluciones de almacenamiento en el habitáculo, en el que se incluye un cajón bajo el asiento central trasero con 14 litros de capacidad. Por su parte, el maletero cubica 461 litros y puede alcanzar los 1.877 en caso de abatir la segunda fila de asientos.

Si hay algo por lo que destaca el modelo es por el confort de sus plazas, tanto delanteras como traseras. Los asientos delanteros cuentan con función de ventilación, calefacción y seis tipos distintos de masaje. Además, el asiento del pasajero delantero cuenta con un reposapiernas extensible eléctricamente en dos posiciones.

Pero las butacas traseras no se quedan atrás. El espacio interior destaca por su amplitud y pueden viajar sin problemas de espacio cinco adultos.

Vista tres cuartos trasera del Geely E5. @Laidea.es

En lo que a conectividad se refiere, el Geely E5 es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, integra un sistema de infoentretenimiento Flyme Auto, dispone de conexión 4G y red wifi integrada, así como actualizaciones over-the-air (OTA).

El conjunto se completa con el sistema de audio premium Flyme Sound, que cuenta con 16 altavoces y un amplificador independiente con una potencia de 1.000 vatios, y una cámara panorámica de 360 grados.

Entre el equipamiento que monta también destaca un techo solar panorámico de 1,18 metros cuadrados con 11 posiciones diferentes de apertura.

En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, el Geely E5 monta de serie hasta 16 distintos entre los que se incluyen el frenado autónomo de emergencia, el control de crucero adaptativo inteligente, los sistemas de mitigación de colisiones tanto frontales como traseras o la asistencia al frenado en tráfico cruzado posterior.

Con todo, no es de extrañar que Geely haya dado el sorpasso a BYD en su mercado doméstico. Lo que habrá que ver es su desempeño en los mercados exteriores, cada vez más importantes para las firmas chinas.