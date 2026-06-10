Nissan reduce el ERE en Cataluña a 195 trabajadores y se votará el jueves por la plantilla

Nissan ha reducido la afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía en 3 centros catalanes a 195 trabajadores, desde los 211 propuestos inicialmente, tras la última reunión del periodo de consultas que ha finalizado la madrugada de este miércoles, según informan fuentes de la compañía a Europa Press.

La propuesta, que incluye también 3 grupos diferenciados con distintas indemnizaciones, se trasladará a los trabajadores, que votarán en cada centro de trabajo a través de un referéndum este jueves.

En concreto, Nissan ha ofrecido un plan de rentas para las personas de 55 años o más, con el abono del 80% del salario hasta los 62 años, otro para las personas nacidas en 1972 con el 75% del salario hasta los 61 años, y una indemnización de 50 días por año trabajado, sin máximo de mensualidades, y un plus de 750 euros por año para los trabajadores nacidos a partir de 1953.