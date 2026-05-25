Alemania y España emergen como polos de crecimiento en Europa de la inversión china en vehículos eléctricos

China busca nuevos mercados en los que desplegar su actividad. En lo que a la industria automovilística se refiere, cada vez más fabricantes quieren ya no sólo iniciar operaciones, sino también contar con actividad industrial.

Todo ello fruto de una débil demanda interna, unos bajos márgenes y la infravaloración del yuan. Pero también para esquivar las sanciones impuestas por Europa a la importación de vehículos eléctricos con origen chino. De esta forma, las exportaciones cada vez tienen un mayor peso en la cuenta de resultados de las automovilísticas chinas.

Ante este panorama, Hungría se ha posicionado como el principal mercado europeo a la hora de recibir inversiones chinas relacionadas con el vehículo eléctrico. Todo ello fruto de una política basada en importantes exenciones fiscales, créditos y subsidios directos desarrollada por el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Lo cierto es que dos nuevos mercados europeos emergen como los nuevos polos de crecimiento de la inversión china en materia de vehículos eléctricos: Alemania y España.

La inversión china en vehículos eléctricos en Alemania durante el año pasado alcanzó los 783 millones de euros, lo que supone un 88% más que en 2024. España, por su parte, acaparó 642 millones de euros de empresas chinas en 2025, un 147% más en comparación con el ejercicio anterior, según datos de Rhodium Group y Mercator Institute for China Studies (Merics).

Ambos países se posicionan como segundo y tercero de Europa, respectivamente, a la hora de atraer inversión procedente de China en relación con el vehículo eléctrico.

Hungría mantiene el liderato con una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Sin embargo, el ritmo inversor se ralentizó. El año pasado, el país magiar atrajo 3.800 millones de euros, lo que supuso un alza del 18% en comparación con 2024.

Menos peso del automóvil

Sin embargo, China empieza a diversificar sus inversiones. Ejemplo de ello es el menor peso que tuvo la industria automovilística sobre el total de los desembolsos.

Así, en 2025 China destinó a la industria automovilística europea 7.600 millones de euros, lo que supuso el 45% de la inversión total, siete puntos menos que un año antes. Una cifra que supone un crecimiento del 47% en comparación con los 5.200 millones invertidos en este sector en 2024.

De hecho, 2025 fue el segundo mejor año por nivel de inversión de compañías chinas en el sector del automóvil, por detrás de 2015, cuando invirtieron 7.900 millones de euros.

Sin embargo, el año pasado se produjo una caída en el valor de los proyectos de vehículos eléctricos anunciados, los cuales se situaron en los 4.000 millones de euros, un 24,5% menos en comparación con 2024.

Así, durante los tres últimos trimestres del año, los proyectos anunciados promediaron tan sólo 440 millones de euros de inversión china en Europa, en comparación con los cerca de 3.000 millones de euros por trimestre que se destinaban en 2022.

Cabe recordar que estos proyectos tienen plazos de construcción de varios años y muchos de ellos comenzaron su instalación en 2025 por lo que no es de extrañar que la inversión china en vehículos eléctricos se mantenga estable durante algunos años.

España atrae 1.500 millones

Si se tienen en cuenta todos los sectores, España atrajo el año pasado el 8,9% de las inversiones que realizaron las empresas chinas en la Unión Europea. En total, este desembolso alcanzó los 1.500 millones de euros.

Prueba de que China está diversificando sus inversiones es la realizada en Mula (Murcia). China Three Gorges, subsidiaria de CTG Europe y parte de China Three Gorges Corporation, compró a Qualitas Energy una planta solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 494 MW por unos 500 millones de euros.

Nuevamente el ranking lo encabeza Hungría, con un total de 3.900 millones, un 21,8% más en la comparativa interanual. Sin embargo, el año pasado no se anunciaron inversiones multimillonarias, solo algunas menores, como un centro de I+D para BYD (198 millones de euros) y la inversión de Halms Hungary, filial de Zhejiang Huashuo, en una fábrica de componentes para vehículos eléctricos (alrededor de 200 millones de euros).

Alemania y Francia ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Las inversiones completadas en Alemania casi se triplicaron, hasta alcanzar los 2.500 millones de euros, mientras que en Francia casi se cuadruplicaron, hasta los 1.900 millones de euros.

Entre las operaciones más destacadas en Alemania destaca la adquisición por parte de Luxshare de la división de cable de la multinacional germana Leoni, así como la compra por parte de Tencent -propietario de WeChat- del 25% de las acciones de Vantage Studios de Ubisoft en Francia a cambio de 1.160 millones de euros.