Kia lanza en España el K4, el modelo que reemplazará al Ceed en el segmento C con motores de combustión

Kia ha acometido desde el año pasado una profunda renovación de su gama de modelos. La multinacional surcoreana, perteneciente al Grupo Hyundai, acometió en 2025 la renovación de los modelos Sportage, Stonic y Niro. Pero también lanzó el EV3, modelo eléctrico del segmento C-SUV.

La firma surcoreana ha iniciado el año 2026 con el lanzamiento de otros dos modelos eléctricos (EV2 y EV5) y otros dos modelos de combustión (Seltos y K4). Este último modelo se incorpora a la gama de Kia en España con el fin de ser el reemplazo del Ceed, modelo del segmento C, el de los compactos.

Y es que la compañía tiene previsto dejar de producir el Kia Ceed de forma progresiva a lo largo de este año. Todo después de dos décadas de vida, tres generaciones, tres carrocerías distintas y alrededor de 1,5 millones de unidades comercializadas.

Kia K4.

El Kia K4, modelo que se produce de forma exclusiva en la factoría mexicana de Pesquería, fue presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York en 2024.

Se trata de un vehículo más grande, más ancho, más bajo y con una mayor distancia entre ejes, lo que le permite contar con una mayor habitabilidad en el interior así como con un mayor espacio de almacenaje. Además, el modelo llegará con dos carrocerías distintas: hatchback y sportswagon (familiar).

Así las cosas, el Kia K4 mide 4,44 metros (12,5 centímetros más largo que el Ceed), tiene una anchura de 1,85 metros (cinco centímetros más ancho), una altura de 1,43 metros (12 centímetros más bajo) y una distancia entre ejes de 2,72 metros (70 centímetros más).

En cuanto al volumen de carga, el maletero del K4 cubica 438 litros (43 más que el Ceed), que pueden alcanzar los 1.217 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos. La versión sportswagon, por su parte, tiene un volumen de maletero de 604 litros y de 1.439 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos.

Motores de combustión

En cuanto a la oferta de motorizaciones, cabe puntualizar que el K4 no dispondrá de ningún sistema de electrificación. El modelo acaba de aterrizar en el mercado patrio con dos sistemas de propulsión: mild hybrid (MHEV, por sus siglas en inglés) y gasolina.

Ahora bien, el K4 también contará con un sistema híbrido autorrecargable (HEV, por sus siglas en inglés), el cual está previsto que llegue a final de año.

Vista tres cuartos trasera del Kia K4. Christian Colmenero Martín

El modelo de acceso será el MHEV, que está asociado a un propulsor turbo de 1.0 litros, que desarrolla 115 CV de potencia y que se podrá configurar con una transmisión manual de seis velocidades o con una automática de doble embrague de siete relaciones.

En el caso de la versión de gasolina, el K4 monta un propulsor turbo de 1.6 litros que está asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Eso sí, estará disponible con dos niveles de potencia distintos: 150 CV o180 CV.

Aspecto deportivo

El lenguaje de diseño empleado por Kia en el K4 llama la atención por su aspecto deportivo. Entre los elementos clave de su estilo destaca la firma luminosa Star Map, inspirada en el Kia EV9, así como los tiradores de las puertas traseras ocultos e integrados en el pilar C.

La zaga del vehículo llama la atención por sus ópticas traseras LED distintivas con forma de 'L' invertida. Asimismo, el K4 contará con dos tipos de llantas distintos: de 16 pulgadas para los acabados Drive -el de acceso- y de 17 pulgadas para los acabados Tech y GT-Line.

Puesto de conducción del Kia K4. Christian Colmenero Martín

Ahora bien, el interior del K4 también incorpora la firma de diseño que la firma surcoreana ha implantado en los últimos años en sus modelos, tanto eléctricos como de combustión.

Para empezar, desde su versión de entrada incorpora una triple pantalla panorámica que integra la instrumentación (12,3 pulgadas), la climatización (5,3 pulgadas) y el sistema de infoentretenimiento (12,3 pulgadas).

Asimismo, Apple CarPlay y Android Auto son de serie en todas las versiones, con un cargador inalámbrico disponible en los acabados superiores.

Pero, ¿cuál es el precio del que parte? El Kia K4 tiene una tarifa de partida en el mercado español de 30.770 euros, para la versión de acceso con el sistema de propulsión MHEV. Eso sí, dicho coste no tiene en cuenta ni descuentos ni promociones de la marca. En caso de beneficiarse de la financiación y las ofertas de la marca, el precio de partida se sitúa en los 26.250 euros.

En caso de decantarse por la versión de gasolina, el precio arranca en los 33.770 euros (sin descuentos ni promociones), aunque si uno se acoge a las ofertas y promociones de la firma, la tarifa parte de los 29.250 euros. Cabe puntualizar que dicho coste es para el propulsor que desarrolla 150 CV de potencia.

En caso de preferir la versión que desarrolla 180 CV de potencia, el precio de partida sin descuentos ni campañas se sitúa en los 38.870 euros. Una tarifa que se reduce hasta los 34.350 euros en caso de acogerse a las ofertas y promociones de la firma surcoreana.

Con todo, Kia cuenta en el mercado patrio con una gama formada por 16 modelos. De ellos, siete son completamente eléctricos (EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 y PV5) y el resto cuenta con distintos sistemas de propulsión, desde mild hybrid hasta híbridos enchufables -aunque esta tecnología aún no es competitiva para la firma surcoreana-. Un ejemplo de cómo los fabricantes tienen que diversificar sus gamas en un momento de transición a la electrificación.