El automóvil europeo cierra en rojo tras la amenaza de Trump de volver a elevar los aranceles al 25%

El automóvil europeo cerró la sesión de ayer a la baja. El anuncio realizado por Donald Trump el pasado viernes para elevar los aranceles a las importaciones de vehículos europeos al 25% ha tenido su efecto en el parqué.

Mercedes-Benz fue la que más recortó su valor. El grupo con sede en Stuttgart se anotó una caída en sus acciones del 3,35%, hasta los 47,92 euros por título. Situación similar vivió Volkswagen, cuyos títulos se devaluaron un 2,81% en la sesión de ayer, hasta los 83,80 euros.

Tampoco escaparon de las caídas BMW y Porsche. Mientras que los títulos del grupo bávaro se devaluaron un 2,44%, hasta los 76,02 euros, las acciones de Porsche redujeron un 2,38%, hasta los 40,27 euros.

Ahora bien, Stellantis, consorcio francoitaloamericano surgido de la fusión entre los grupos PSA y FCA, también vio recortado su valor un 1,32% en el parqué parisino, hasta los 6,13 euros.

No obstante, el índice Stoxx 600 Automobiles & Parts cerró la jornada con un ligero alza del 0,19%, hasta alcanzar los 454,56 puntos.

Sin acuerdo desde septiembre

Lo cierto es que este anuncio se produce como respuesta a la no aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos alcanzado en septiembre de 2025.

Entonces, EEUU se comprometió a reducir los aranceles a las importaciones de vehículos europeos del 27,5% al 15%, a cambio de reducir las tasas adicionales sobre los productos fabricados en el segundo mercado más grande del mundo.

Pero dicho acuerdo aún no ha sido refrendado por los Veintisiete.

Eso sí, la amenaza de elevar los aranceles al 25% afecta directamente a Alemania. Y es la segunda que se produce después de que Trump retirase de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania.

De esta manera, el alza arancelaria tendría un impacto de 2.500 millones de euros en las cuentas de este año de los fabricantes alemanes (Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz), según datos del Centro de Investigación del Automóvil (CAR, por sus siglas en inglés).

Se prevé una reunión para mañana a tres bandas entre el Parlamento Europeo, el Consejo y EEUU. La patronal europea de fabricantes de automóviles (Acea) instó a ambas instituciones a "encontrar puntos en común y a concluir de forma rápida y satisfactoria las negociaciones a tres bandas".

Caen las exportaciones...

Lo cierto es que Estados Unidos es el segundo mercado más importante -tras Reino Unido- a nivel de exportaciones de vehículos fabricados en el Viejo Continente.

Sin embargo, la aplicación de aranceles durante el pasado año recortó los envíos de vehículos al segundo mercado más grande del mundo.

El año pasado se mandaron a EEUU 672.902 vehículos fabricados en la Unión Europea con un valor de 30.887 millones de euros, un 21,7% menos en comparación con 2024. Además, un 12% de estos vehículos fueron eléctricos, con un valor de 4.000 millones de euros.

Dicha cifra supuso el 18,4% del valor de todas las exportaciones realizadas por la Unión Europea, lo que supone 3,5 puntos porcentuales menos frente al ejercicio anterior.

Por su parte, el valor de las importaciones de vehículos fabricados en EEUU a la Unión Europea alcanzó los 6.300 millones de euros, un 19,1% menos frente a 2024 y un total de 141.372 vehículos. Asimismo, 16.145 unidades fueron vehículos eléctricos importados de EEUU, con un valor de 1.200 millones de euros.

Con todo, el superávit comercial de la Unión Europea con Estados Unidos se situó en 2025 en los 24.800 millones de euros, un 22,4% menos en comparación con el ejercicio anterior.

...y la producción en EEUU

Sin embargo, Donald Trump reconoció que la aplicación de estos aranceles obligaría a los fabricantes europeos a localizar su producción en EEUU "mucho más rápido".

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca parece desconocer los procesos industriales. Para muestra, un botón.

Audi, perteneciente al Grupo Volkswagen, no tiene ninguna fábrica en EEUU. El modelo más demandado en el país norteamericano es el Audi Q5, modelo que se fabrica en exclusiva en la factoría mexicana de San José Chiapa. En 2025, las ventas de la marca de los cuatro aros en EEUU cayeron un 16%, hasta las 196.576 unidades.

Pues bien, pese a los aranceles, la firma alemana no tiene intención de levantar una factoría en EEUU. A fin de cuentas, el mandato del presidente estadounidense expira en tres años.

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"Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord", aseguró el presidente de EEUU en un mensaje en la red social Truth el pasado 1 de mayo.

No obstante, Donald Trump sí ha logrado movilizar importantes inversiones automovilísticas a la hora de salvar los aranceles. Hyundai, Stellantis y General Motors se han comprometido a invertir 44.000 millones de dólares para los próximos cuatro años.

Sin embargo, las plantas automovilísticas no se levantan de la noche a la mañana. Prueba de ello es que la producción de vehículos en EEUU cayó en 2025 por segundo año consecutivo.

El pasado año, las factorías norteamericanas produjeron un total de 10.243.844 vehículos, lo que supuso un 3% menos frente al ejercicio anterior y un 6% menos en comparación con 2019, ejercicio prepandemia, según datos de la Organización Internacional de Constructores Automovilísticos (OICA, por sus siglas en inglés).

Con todo, habrá que esperar a ver si la UE y EEUU alcanzan un acuerdo esta semana para evitar que el automóvil comunitario se resienta aún más de unos aranceles "ilegales", según dictaminó el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado mes de febrero.