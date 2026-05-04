Es oficial: suspenderás la ITV y te prohibirán circular si tienes fundas en el coche colocadas de este modo

Muchos conductores utilizan lonas protectoras, ya sea para cuidar la tapicería de sus asientos, mantener en buen estado el volante, o incluso por estética. Aunque para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se deben tener en cuenta ciertas directrices.

Dentro de la norma regulada por el Real Decreto 920 de 2017 se exige la revisión de todos los sistemas del vehículo. En especial el apartado 7.1.5, que hace referencia a todos los airbags.

Los conductores cometerán un error cuando al colocar las fundas estas impidan que los dispositivos de prevención cumplan su función, al no poder expandirse correctamente.

Cubiertas de asientos de coche de colores. Istock

Y es que muchos coches modernos han implementado "colchones de aire" en los propios asientos.

Por lo que al utilizar fundas genéricas que no estén diseñadas para ese modelo en específico, no solo se puede obstaculizar que funcione correctamente esta medida de seguridad, sino que no se podrá superar el examen técnico. De la misma manera, sucede con los componentes que protegen el volante o salpicadero.

La normativa de la ITV es tajante con los elementos de seguridad pasiva, y en concreto este defecto es considerado como grave. Según la ley los desperfectos de este calibre son aquellos que reducen la seguridad del medio de transporte, o ponen en riesgo a otros usuarios de las vías públicas.

Ante este resultado en el examen, se inhabilita automáticamente al vehículo para circular por las vías públicas. Por lo que solo sería posible su uso para realizar un traslado al taller o al domicilio, donde el conductor pueda retirar él mismo aquellos factores conflictivos para poder volver a pasar de nuevo la inspección.

Además, para lograr subsanar los defectos y volver a presentarse en la estación se dispone de un plazo de dos meses, a contar desde el día de la inspección desfavorable.

Por supuesto tampoco se conseguirá superar el examen si la luz de color rojo o naranja de dicha instalación se enciende en el panel. Significará que el sistema no está operativo, por lo que se debe acudir a un taller mecánico en la mayor brevedad posible.

Según aclara el RACE si la luz está encendida, también puede relacionarse con otro elemento pasivo de seguridad, la colocación del cinturón. Esto se debe a que ambos sistemas van unidos al mismo piloto cuando se enciende el airbag.

En el momento en el que a consecuencia de un incidente haya saltado, habrá que sustituir el volante, salvo el aro del mismo, mientras que en el asiento del copiloto se deberá cambiar la parte del salpicadero por la cual haya salido la bolsa.

El coste de realizar esta sustitución supera los 300 euros a lo que se suma, que también se debe modificar la propia centralita e instalación eléctrica, y será necesaria una reprogramación.