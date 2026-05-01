La DGT puede cambiar las normas: nuevas matrículas rosas para los vehículos que tengan un registro temporal

Las normas en las carreteras españolas están en constante actualización, incluyendo nuevos dispositivos de vigilancia, advertencia, o nuevas normativas para los tiempos de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV).

En este contexto de novedades llega un cierto tipo de matrículas caracterizadas por un tono rosa, y que al igual que la baliza V-16, pretenden dar visibilidad. En nuestro país, existen varios tipos de placas, en las que dependiendo de su tono, se posee un significado u otro.

Por ejemplo, las destinadas a vehículos de origen extranjero o embajadas cuentan con un color verde, mientras que las rojas van dirigidas a aquellos que se encuentran en una baja temporal o pruebas de fabricantes y finalmente las azules, que son exclusivas para taxis y VTC.

Colección de placas de varios países europeos. Istock

Esta nueva iniciativa de color rosa ha tenido su origen en Francia durante el primer trimestre de 2026, y su objetivo es identificar aquellos vehículos con permisos temporales.

Para ello se incluye en las placas una fecha de caducidad facilitando el control policial y evitando los fraudes administrativos, impidiendo que los conductores utilicen placas provisionales más de lo debido, que suele ser un periodo de entre cuatro y seis meses.

No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que, en España, los permisos temporales para vehículos pendientes de matriculación definitiva o trasladados del extranjero, tienen una validez de 60 días.

Además, esta licencia es de tan solo 10 días para aquellos comprados en otra provincia y que se vayan a matricular en las islas Canarias o en las ciudades autónomas.

Sin embargo, la DGT no ha confirmado su llegada oficial a España. Este nuevo formato busca mejorar tanto la transparencia como la seguridad en la compra de coches de importación o aquellos que estén en un periodo de pruebas.

De este modo, las autoridades pueden comprobar si un vehículo circula legalmente, o con un permiso caducado sin necesidad de consultar las complejas bases de datos. Su diseño, que para nada tiene un objetivo estético, mantendrá la estructura alfanumérica habitual con el código "WW" francés.

Tal y como se publica desde la cadena Cope, en 2023 aproximadamente 460.000 vehículos transitaban con matrículas provisionales, mucho más tiempo que el periodo autorizado, por lo que gracias a la imposición de su caducidad será mucho más sencillo comprobarlo.

Además, de acuerdo con el RACE, si no se cumplen los tiempos o no se matricula el coche en España, circular con una matrícula extranjera puede acarrear una sanción desde los 500 hasta los 1.500 euros

El país vecino ha actuado como un laboratorio de pruebas con el ojo de Europa puesto en ellos.

Supone un paso más en la reducción de los fraudes implementando un mayor control y aunque parece que de momento en España no las veremos, no se sabe cómo evolucionarán las medidas de nuestras carreteras.