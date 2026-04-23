Renault eleva sus ventas un 2% en el primer trimestre apoyado en la estrategia de producto y la electrificación

Renault cerró el primer trimestre del año con un incremento en sus matriculaciones del 2,2% en comparación con el ejercicio anterior. La firma del rombo logró comercializar un total de 397.602 unidades en todo el mundo.

Un crecimiento que se basó, sobre todo, en el mercado europeo. En el Viejo Continente, Renault matriculó 255.200 turismos y vehículos comerciales, lo que equivale a un crecimiento del 3,8% en comparación con los tres primeros meses del año anterior.

De este monto, 189.500 unidades correspondieron a turismos matriculados en Europa. Y buena parte de culpa la tuvieron los modelos electrificados (eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no enchufables), dado que supusieron más del 65% de las ventas, lo que equivale a 123.175 unidades. De hecho, las ventas de este tipo de vehículos por parte de la marca del rombo aumentaron un 9,9% en la comparativa interanual.

En lo que a ventas de modelos completamente eléctricos se refiere, un 23,9% de las ventas realizadas por la automovilística francesa correspondió a modelos de batería, lo que supone 7,2 puntos porcentuales más en comparación con el ejercicio anterior. Esto supone algo más de 45.290 unidades matriculadas en el Viejo Continente.

Ahora bien, la tecnología principal en la que se apoya Renault es la híbrida no enchufable, la más demandada en Europa.

Más del 40% de las ventas que registró la enseña francesa en Europa montaba esta tecnología, lo que supone 76.400 unidades, un 3,2% menos en la comparativa interanual.

Otra pata en la que se apoyó la firma gala fue en los vehículos comerciales. Las ventas de este tipo de vehículos en Europa registraron un crecimiento del 15,1% en los tres primeros meses del año, hasta alcanzar las 65.700 unidades.

Estabilidad fuera de Europa

En los mercados internacionales, Renault mantuvo sus ventas en los tres primeros meses del año, con un total de 140.050 unidades comercializadas.

De hecho, Renault logró situarse como la marca con más ventas en el mercado turco, donde matriculó un total de 34.300 unidades, es decir, un 12,9% más en comparación con los tres primeros meses de 2025.

Le siguió Brasil, con 29.900 unidades comercializadas, lo que supone un ligero crecimiento del 0,5% en la comparativa interanual.

Ahora bien, el mayor crecimiento en ventas lo experimentó en India. En este mercado Renault vendió 12.300 vehículos, lo que equivale a un crecimiento del 47,6% en comparación con los tres primeros meses del año anterior.

Marruecos también tuvo un comportamiento más que destacable entre enero y marzo. En este periodo, Renault matriculó 10.300 vehículos, lo que supone un 20,2% más en comparación con el ejercicio precedente. De hecho, la automovilística francesa tiene una cuota de mercado en el reino alauí del 17,4%.