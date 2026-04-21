Reiner Hoeps (Mercedes-Benz España): "Muchos subestimamos la ola que iba a venir con los modelos chinos"

Mercedes-Benz, la automovilística premium con más ventas en España en el segmento premium durante los últimos cuatro años, vive un momento delicado en China.

El consorcio automovilístico alemán recortó sus matriculaciones un 27% en los tres primeros meses del año. Una situación de la que tampoco escaparon sus pares alemanes BMW y Audi en el mercado más grande del mundo.

"Muchos subestimamos la ola que estaba por venir con los modelos chinos y que aún no ha terminado", ha reconocido Reiner Hoeps, presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz en España, sobre la situación que viven las automovilísticas occidentales en China en un encuentro con los medios en Madrid.

Lo cierto es que el ejecutivo alemán asegura que "algunas marcas chinas sobrevivirán sin tener los estándares que nosotros tenemos, aunque buena parte de ellos van a desaparecer".

"Hay entre 120 y 130 marcas en China, muchas de ellas deficitarias, que no sobrevivirán, pero hay otras muy potentes", ha aseverado Hoeps.

"Los chinos se han dado cuenta que nunca van a ser competitivos con coches de combustión, nunca van a tener motores V8 tan buenos, por eso decidieron apostarlo todo al eléctrico", ha apuntado el presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España.

"Los ingenieros en China son completamente competitivos y nuestra tarea es ser competitivos allí. China no significa barato, sino también calidad", ha añadido el máximo directivo del consorcio con sede en Stuttgart.

"Lo último que debemos hacer es ser arrogantes y pensar que los vehículos eléctricos son baratos o copias. Esa fase ha terminado y ahora los coches chinos son completamente competitivos y en muchos aspectos, como en procesos de producción, son una referencia", ha comentado el directivo.

La marca de la estrella competirá este año con la llegada de Denza, la firma premium de BYD que contó en su inicio con el desarrollo de Mercedes-Benz.

45% de electrificados

En cuanto al mercado patrio, Mercedes-Benz cerró el ejercicio 2025 con un récord en las ventas. El consorcio automovilístico alemán matriculó 50.721 unidades, un 7,6% más en tasa interanual.

"Este año pretendemos crecer sobre esta cifra y, sobre todo, queremos duplicar la venta de vehículos eléctricos. Lo cierto es que un 45% de las ventas realizadas por el grupo de la estrella en España durante 2025 correspondió a modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables).

Así, el 9,5% de las matriculaciones de Mercedes-Benz en España durante el año pasado correspondió a modelos completamente eléctricos, al tiempo que un 35% correspondió a modelos híbridos enchufables.

De hecho, Hoeps se ha marcado el objetivo de que más del 60% de las ventas realizadas por la compañía en España al final de la década sean de modelos electrificados, "con un peso mayor de los eléctricos que de híbridos enchufables".

En los tres primeros meses del año, las ventas de Mercedes-Benz en España han crecido por encima del mercado, con un alza del 18% y 14.013 unidades comercializadas. Unas cifras que han sorprendido incluso al propio Hoeps.

Ya no sólo es que la compañía enfile su quinto año consecutivo como líder del mercado premium, sino que también se sitúa como la séptima enseña con más ventas en el mercado. En lo que a rentabilidad se refiere, la red comercial de la compañía logró un margen medio del 2,8% en 2025, guarismo que Hoeps considera "adecuado".

Ofensiva de producto

El consorcio automovilístico alemán se halla inmerso en la mayor ofensiva de producto de sus 140 años de historia. Tanto que preparan el lanzamiento de 40 modelos hasta 2027.

Sólo para 2026, Mercedes-Benz lanzará al mercado 14 lanzamientos. Ya se han lanzado el Clase S, el Mercedes-Maybach y el Clase S FL.

Durante el segundo trimestre, Mercedes-Benz lanzará el CLA Shooting Brake, el GLB eléctrico e híbrido, el GLC eléctrico, el GLC 53 AMG y el EQS Berlina FL.

De cara al segundo semestre del año, el grupo de la estrella prepara la llegada del GLS, GLE y GLE Coupé, GLE AMG y 53 Hybrid, así como el Clase C eléctrico y el Mercedes-AMG GT Coupé.