Kia EV2: el modelo de acceso a la gama eléctrica de la firma surcoreana es un aliado de los recorridos urbanos

Este modelo del segmento B-SUV puede alcanzar los 453 kilómetros de autonomía y su precio, con ayudas, se sitúa por debajo de los 20.000 euros.

El año 2026 está marcado en rojo por la gran mayoría de fabricantes automovilísticos. ¿La razón? A lo largo del presente ejercicio se lanzarán al mercado numerosas alternativas eléctricas con precios económicos con el fin de atraer a un mayor número de usuarios hacia la movilidad electrificada.

Es lo que acaba de hacer Kia, que acaba de completar su gama eléctrica con el lanzamiento del EV2. Se trata del que será su modelo de acceso a la movilidad sin emisiones. Dicho modelo que se encuadra en el segmento B-SUV, el segundo más importante en España en ventas, con una cuota del mercado del 8,3% en 2025.

Sus dimensiones le convierten en el aliado perfecto para realizar los recorridos urbanos, dado que tiene una longitud de 4,06 metros, una anchura de 1,80 metros, una altura de 1,57 metros y una distancia entre ejes de 2,56 metros. Es decir, es ligeramente más corto que el Kia Stonic.

El diseño del Kia EV2 destaca por sus posiciones verticales, lo que refuerza su presencia de SUV. Kia

El modelo monta una batería con 42,2 kWh de capacidad en la versión standard range. Ello le permite contar con una autonomía de 317 kilómetros.

Ahora bien, el Kia EV2 también se puede configurar con una batería con mayor capacidad, gracias a la versión long range. Dicha versión homologa hasta 453 kilómetros de autonomía, lo que le convierte en el aliado perfecto para los recorridos urbanos.

El motor eléctrico desarrolla 124 CV de potencia, con un par máximo de 250 Nm, alcanza una velocidad máxima de 161 km/h, al tiempo que acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos.

Su peso se sitúa en los 1.645 kilos y su consumo medio homologado se sitúa entre los 15,1 kWh y los 16,3 kWh a los 100 kilómetros, dependiendo de la versión elegida (standard range o long range).

Cuatro o cinco plazas

Ya no sólo es que el Kia EV2 sea el modelo eléctrico urbano más económico de la gama, sino que también se puede configurar con cuatro o cinco asientos. Ello le permite contar con mucho más espacio de almacenamiento en su interior.

En la configuración de cuatro asientos, la cual llegará en el segundo semestre del año, el maletero del Kia EV2 tiene un volumen de hasta 403 litros. Un espacio que se logra gracias a que los asientos de la segunda fila son independientes, deslizables y reclinables.

Silueta del Kia EV2. Kia

Por su parte, el cubicaje en el caso de la versión de cinco plazas se sitúa en los 362 litros.

En ambas configuraciones, el Kia EV2 cuenta con un maletero bajo el capó con un volumen de 15 litros.

Diseño audaz

Sin duda, uno de los aspectos por los que llama la atención el Kia EV2 es por su diseño. Sus proporciones verticales, inspiradas en los modelos eléctricos más grandes de Kia, refuerzan su presencia inequívoca de SUV.

Las luces diurnas verticales y la última firma luminosa Star-map definen un claro parentesco visual con la gama de modelos eléctricos mayores. Su pronunciada línea de hombros y sus arcos de rueda robustos enfatizan la resistencia estructural.

Tecnología superior a su segmento

Otro aspecto en el que destaca el Kia EV2 frente a su competencia es la tecnología que monta. El modelo ofrece el último sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de Kia con triple pantalla, que integra una instrumentación de 12,3 pulgadas, una pantalla de control de climatización de 5,3 pulgadas y un monitor táctil central de 12,3 pulgadas.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el EV2 ofrece un completo conjunto de sistemas ADAS que suelen encontrarse en segmentos superiores.

Puesto de conducción del Kia EV2. Kia

Entre dispositivos disponibles están asistencia de conducción en carretera 2, asistente para evitar colisiones frontales 2.0, control de crucero adaptativo, sistema de estacionamiento remoto con llave, monitor de ángulo muerto y cámara de visión 360 grados.

Pero el Kia EV2 también incorpora actualizaciones over the air (OTA, por sus siglas en inglés), lo que le permite actualizarse a través del teléfono. Asimismo, el vehículo puede ser utilizado como una fuente de energía para alimentar otros equipos, gracias al sistema de carga bidireccional V2L.

Producción europea

Pero el Kia EV2 también se producirá en Europa. Se trata del segundo modelo que la multinacional surcoreana producirá en su factoría eslovaca de Žilina, tras el EV4.

Esto le permitirá beneficiarse de las ayudas máximas del Plan Auto+, es decir, hasta 4.500 euros. Así las cosas, el precio de partida de este modelo del segmento B-SUV se sitúa por debajo de los 20.000 euros.

Con todo, el Kia EV2 llega como una alternativa a considerar para aquellos que estén decididos a dar el salto a la movilidad eléctrica. Y, sobre todo, para aquellos que busquen un modelo eléctrico para sus desplazamientos urbanos.