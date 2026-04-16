Confirmado: no es obligatorio llevar una rueda de repuesto en el coche, según el Reglamento General de Vehículos

La dotación obligatoria que se debe llevar en un coche ha cambiado las reglas del juego durante este 2026 incluyendo la baliza V-16 como un dispositivo imprescindible. En este contexto, es vital conocer todos aquellos requisitos fundamentales que se tienen que llevar a bordo si se quiere evitar una sanción.

Bajo estas circustancias de obligatoriedad el artículo 19 del Reglamento General de Vehículos establece que los turismos, los transportes mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías cuya masa autorizada no supere los 3.500 kg necesitan portar una rueda de repuesto.

Sin embargo, estos modelos pueden circular sin llevar una rueda de repuesto completa o convencional cuando cuenten con un sistema alternativo. Este debe ofrecer garantías con las que asegurar la movilidad del vehículo, como son los kits de pinchazos.

Neumático del eje de dirección del camión desinflado esperando mantenimiento y reparación. istock

Por otro lado, el reglamento exime por completo de esta obligación a los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, que pueden circular sin necesidad de portar un neumático de repuesto o sistemas alternativos.

Con los kits se ahorra un espacio que muchos agradecen, además de los costes en los cambios. Pero lo que el reglamento deja claro es que todo conductor debe contar con un sistema que permita la circulación en caso de sufrir este tipo de imprevistos.

Si por algún casual se ha tenido que sustituir el neumático por las llamadas galletas de emergencia o con un run-flat se debe tener en cuenta que la velocidad máxima a la que se puede circular por la vía es a 80km/h.

Se deben evitar los acelerones bruscos y por supuesto, la distancia a recorrer debería situarse como máximo entre los 80 kilómetros y los 100 kilómetros, aunque algunos fabricantes permiten hacer hasta 200 kilómetros.

Según aclara La Dirección General de Tráfico (DGT), en España no llevar uno de los sistemas de prevención nombrados supone una sanción con un coste de hasta 200 euros. Es una infracción considerada leve, por lo que no conlleva pérdida de puntos en el permiso de circulación.

Más allá de la cuantía económica de la multa mantener este set en condiciones óptimas es una cuestión de seguridad vial. De este modo podremos reanudar la marcha en condiciones adecuadas para llegar a nuestro destino de manera segura y sin mayores complicaciones en el trayecto.