Los expertos coinciden: si tu coche sale del taller con este fallo, tienes derecho a reclamar tus vacaciones

Conductor sosteniendo una baliza de emergencia V16 en el coche durante una avería en la carretera. Istock

"Más del 81 % de los españoles no entiende el lenguaje jurídico".Por ello se ha lanzado el primer asistente legal de inteligencia artificial, Álex. Ha sido creado por Legálitas y de este modo lo describen a EL ESPAÑOL.

Los vehículos, al igual que los radares o los propios sistemas de prevención se han actualizado gracias a las últimas tecnologías. En este contexto de mejoras surge Álex, una nueva ayuda legal para todos los conductores.

Un asistente gratuito pensado para que todos puedan comprender sus derechos y salir de apuros al volante. Dispone de 600.000 usuarios en España y se apoya en una base de 5 millones de incidentes resueltos por abogados.

Joven pareja en el viaje por carretera descubriendo la costa Istock

Tras proponer varios casos reales, Álex los ha podido resolver con astucia. Como aquellos en los que se tengan dudas para recuperar puntos en el permiso de circulación o cuando se haya pasado por el taller en vano antes de iniciar un viaje.

Y es que, tal y como argumenta el asistente, lo más importante es documentar todo para poder tomar medidas legales.

Además, se debe alertar a los mecánicos que han realizado dicha reparación, pidiéndoles con ello soluciones efectivas. De la misma manera, se deben conservar todos los gastos extras causados por la avería.

"Aunque es más difícil de cuantificar, anota los días que has perdido de disfrute", argumenta la inteligencia, al igual que si se ha tenido que permanecer en dicho lugar más días de lo previsto para que se puedan hacer cargo de ellos.

Por supuesto, debe avisar a su seguro de la situación para que este se pueda hacer cargo si se tiene asistencia en carretera. Algunas pólizas cuentan con cobertura de defensa jurídica, algo muy útil en estos asuntos.

Para que esta reclamación sea sólida, Álex sugiere contactar con el taller mediante un escrito, ya sea por correo electrónico u otro medio, siempre incluyendo un recibo.

Otro escenario que cobra relevancia son las multas por un radar. Este ayudante puede escanear las notificaciones detectando de este modo los defectos de forma, la nitidez en una foto, errores en la matrícula o la ausencia de datos obligatorios como la velocidad exacta y el punto kilométrico.

Con ello se permite identificar rápidamente si la sanción es recurrible y válida antes de realizar un pago. El conductor puede así asegurarse y se cuida de ser estafado por mensajes falsos.

Por otro lado, en caso de accidente, Álex actúa en tiempo real colaborando a rellenar partes y evitando que los nervios jueguen una mala pasada.

En estas situaciones, sus recomendaciones son fotografiar y documentar tanto los vehículos como el DNI del contrario, anotando los testigos y garantizando que la responsabilidad quede clara ante las aseguradoras.

Hoy en día, muchos alquilan coches a particulares para moverse y en este proceso también pueden surgir algunas dudas, en estas circunstancias. El asistente subraya los fallos y posibles riesgos para que todos puedan comprenderlos sin necesidad de estar habituados a los aspectos más técnicos.

Una ayuda gratuita con la que todos los conductores pueden solventar sus dudas y asesorarse así sobre las distintas opciones ante la multitud de situaciones que se dan en las carreteras españolas.