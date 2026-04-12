El pueblo español perfecto para comer en un viaje de carretera: está en la Guía Michelín y tiene un 4,7 de puntuación

Con la llegada del buen tiempo muchos se animan a coger el coche y hacer algunas escapadas, para conocer otras comunidades o simplemente para buscar unos días de desconexión fuera del bullicio de la ciudad.

Para todos aquellos que pretenden iniciar un viaje por carretera, hoy traemos una recomendación de un restaurante que se encuentra incluido en la propia Guía Michelín. Un reconocimiento que se da desde el año 1900 destacando los establecimientos por su calidad en la cocina y su precio moderado.

Se trata del restaurante "Donamaria’ko Benta", el cual está situado en el pueblo de Donamaria (Malerreka), un municipio de la Comunidad Foral de Navarra. Este establecimiento se encuentra en la lista Bib Gourmand Michelin por tercer año consecutivo.

Primer plano de dos platos de comida con pan y cerveza Guinness en una mesa en una terraza exterior en Dublín. istock

Concretamente, el espacio está localizado en la carretera NA-4040, en un paraje rodeado de naturaleza de la zona. Y según aclara la propia guía, se trata de un negocio familiar, al que le caracteriza un ambiente rústico con paredes de piedra y mobiliario de calidad.

En cuanto a su menú, proponen platos basados en la cocina tradicional y regional adaptándose a las temporadas del año, por lo que incluyen platos basados en productos de temporada.

Y como recomendación sugieren pedir las Manitas de cerdo deshuesadas, con manzana y pistacho, asegurando que "es un plato que nunca defrauda".

Respecto a los precios los posicionan como moderados acorde a la calidad ofrecida. Además, si se le hace tarde en su viaje, no se preocupe ya que el establecimiento también dispone de habitaciones, con las que poder descansar y visitar la zona.

Por otro lado, adicionalmente a estar posicionado en el ranking Michelín, también recibe grandes reseñas desde Google, obteniendo un 4,7 de media mediante 1.029 comentarios.

La filosofía de Donamaria’ko Benta es Slow Food, un movimiento internacional basado en promover la cocina consciente, sostenible y placentera. Con ello se defienden los alimentos de calidad, de temporada y tradicionales.

El comercio ha pensado a su vez en los ciclistas que realicen rutas por la zona ,ya que les ofrecen un espacio donde guardar sus bicicletas e incluso, les proporcionan la opción de asearse antes de degustar su menú.

La propuesta de este establecimiento no solo se posiciona por su reconocimiento público, sino por los pequeños detalles que marcan la diferencia frente a un sector gastronómico competitivo y masificado.