Atención conductores esta Semana Santa: así es la carretera de España que concentra más robos en coches

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y miles de españoles recorrerán las carreteras; sin embargo, entre las planificaciones se deben tener en cuenta varios aspectos.

Según la cadena Cope, la AP-7, con 1.100 kilómetros, se posiciona como la autopista preferida de los ladrones. Lo que a su vez la convierte como una de las vías que más inseguridad genera a los conductores.

Especialmente en el tramo que une Barcelona con La Junquera, en la provincia de Gerona. Se destaca que hay un gran flujo de vehículos y la mayoría de ellos turistas, los cuales son el objetivo fundamental de los delincuentes.

Repostaje de combustible.

De la misma manera, confirman que no parar es difícil ya que hay largas colas, donde aprovechan las bandas especializadas. De este modo consiguen que el vehículo estacione en el arcén, momento que utilizan para robar sus pertenencias.

También utilizan las áreas de servicio, cuando el conductor para en los repostajes o a descansar. En esos momentos, muchos dejan el coche abierto; uno de los ladrones entretiene al conductor mientras que el otro, utiliza la situación sustrayendo sus pertenencias.

Para ejecutar los robos, los ladrones emplean distintos sistemas, uno de ellos es el 'método del engaño'. Realizan señales con las que indican al conductor que tiene algún tipo de avería o una rueda pinchada.

Según confirma la cadena, los Mossos detectaron 3.500 denuncias de robos en las autopistas y vías de alta capacidad en la Comunidad Autónoma.

Y no son los únicos robos, en España se sustrajeron 90 vehículos al día hasta alcanzar los 33.000 en 2025, lo que supone un crecimiento de 0,2 acumulado en cinco años, todo ello de acuerdo con los datos de el Ministerio del Interior.

De nuevo, Cataluña se posiciona como líder en el ranking de los robos con 8.632 vehículos sustraídos, un 1% más; a ella le sigue la Comunidad de Madrid con 6.982, lo que refleja un incremento del 0,5%.

Mientras que Andalucía finaliza el podio alcanzando 6.324 robos con un 4,3% más. Ciudades como Sevilla sufrieron incrementos significativos con un 20%, el mayor incremento entre provincias.

Álava lidera el aumento de robos en España con un preocupante crecimiento del 40%. Le siguen otras provincias con repuntes significativos como Gipuzkoa con un 18%, Granada con un 14,5% y Murcia incrementandose en un12,9%.

En el extremo opuesto, Ceuta consiguió la mayor reducción de robos, bajando un 36%. También presentan datos positivos provincias como Huelva , Cáceres, Guadalajara y Almería .

Con estos datos, la alerta para los conductores se hace real y las recomendaciones son claras: mantener el vehículo cerrado en estaciones de servicio y desconfiar de los avisos inesperados en las rutas.