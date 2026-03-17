El coche eléctrico sólo acelera en Europa: las ayudas disparan las ventas mientras que en el resto del mundo retroceden

El mercado del vehículo eléctrico experimenta un importante cambio en este 2026. La evolución muestra un desempeño desigual en las principales regiones del mundo. Tanto es así que en los dos primeros meses del año se matricularon a nivel mundial 2,2 millones de unidades. Una cifra que supone un descenso del 8% en la comparativa interanual.

Ahora bien, Europa se queda como la única región del mundo en la que las ventas de vehículos eléctricos crecen. En los dos primeros meses del año se comercializaron en el Viejo Continente un total de 600.000 unidades, lo que equivale a un incremento del 21% en la comparativa interanual.

Una tesitura que se explica por la implantación de diversos gobiernos comunitarios a la hora de incentivar la compra de este tipo de vehículos, según detalla Benchmark Mineral Intelligence.

Así las cosas, tanto Alemania como Francia, los dos mercados más grandes del Viejo Continente, cuentan con programas de subvenciones. Prueba de ello es que las ventas de este tipo de vehículos en los dos primeros meses del año registraron alzas interanuales del 26% y del 38%, respectivamente.

Situación similar vive Italia, donde las matriculaciones de vehículos eléctricos alcanzaron máximos en febrero, con un alza del 23% en comparación con enero. En lo que va de año, las ventas de este tipo de vehículos casi se duplicaron frente al mismo periodo del año anterior.

Dicha situación se explica por la puesta en marcha en octubre del año pasado de un programa de subvenciones financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Este programa contempla ayudas de hasta 11.000 euros para los consumidores y de hasta 20.000 euros para las empresas.

¿Y en España? El Ministerio de Industria comunicó a comienzos de febrero cómo quedarán las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. No obstante, pese a que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero, estas ayudas no se prevé que estén aprobadas, como mínimo, hasta el próximo mes de julio.

Eso ha provocado que las distintas automovilísticas adelanten sus planes de ayudas. No obstante, las ventas de turismos eléctricos en España hasta febrero acumulan un crecimiento del 38,1% en la comparativa interanual.

No hay que olvidar que todo ello se produce en un entorno en el que ya no es que no estén activas las ayudas a la compra, sino que el Congreso de los Diputados tumbó por segunda vez en un año la deducción del 15% a la compra de vehículos eléctricos.

China recorta las ventas

Eso sí, China se mantiene como el mercado que acumula más ventas de este tipo de vehículos. En los dos primeros meses del año se comercializaron un 1,1 millones de unidades, una cifra que supone un 26% menos en la comparativa interanual.

La caída en las ventas de coches eléctricos en el mercado más grande del mundo se explica por los ajustes al programa de intercambio de vehículos, así como por la reintroducción de impuestos a la compra. Una situación que no se producía desde 2014.

Norteamérica no tira

No obstante, si hay una región en el que las ventas de vehículos eléctricos no consiguen convencer a la clientela esa es Norteamérica.

En enero y febrero se matricularon un total de 170.000 unidades de este tipo de vehículos, lo que equivale a un descenso del 36% en la comparativa interanual.

En esta región, Estados Unidos (EEUU) es el mercado más grande y el que más matriculaciones de eléctricos acumula. Sin embargo, la gran mayoría de fabricantes tuvo que llevar a cabo una revisión de sus estrategias debido a las multimillonarias pérdidas que estaban asumiendo con el coche eléctrico.

Como ejemplo, basta apuntar que las ventas de vehículos eléctricos de Ford en los dos primeros meses del año caen un 70% frente al mismo periodo del año anterior.

Es importante recordar que la Administración Trump eliminó en octubre del año pasado los créditos fiscales a la compra de vehículos eléctricos. Unas ayudas que ascendían hasta los 7.500 dólares.