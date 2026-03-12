Ya es oficial: sube el precio de la luz y este es el nuevo coste para cargar tu coche eléctrico en el mes de marzo

El conflicto en Oriente Medio ha dado la voz de alarma y es que el precio de la electricidad ha superado máximos desde febrero del pasado año con 136,86 euros/Mwh, lo que supone un repunte del 14,6%.

Entre los sectores más condicionados destacan la movilidad eléctrica y su infraestructura de carga. Aunque sus recargas dependen de varios factores clave, entre ellos se encuentra el punto de recarga, la tarifa y la capacidad de la batería del vehículo en concreto.

Para calcular los precios actuales se debe tener en cuenta el tamaño de baterías estándar, siendo este de unos 40kwh. En el pasado mes de febrero, el precio medio de la tarifa rondaba los 0,0975 €/KWh, el coste de una recarga completa oscilaba los 4 euros, un precio dentro del rango habitual que se encuentra entre los 4 y 6 euros.

Punto de recarga. Europapress

Sin embargo, con la subida actual esto ha cambiado. El martes el precio mayorista alcanzó picos llegando a los 94,91 €/MWh, aproximadamente 0,095 €/kWh y teniendo en cuenta impuestos, podría situarse en los 0,15€/KWh, por lo que el precio de una recarga superará los 6 euros. Todo ello pensando en los horarios de recarga más asequibles.

Cargar el vehículo en casa es la opción más económica, pero no todos cuentan con esa facilidad. Para ello existe el Nuevo Moves Corredores cuyo objetivo es incentivar la implantación de puntos de recarga, un programa con una dotación de 300 millones de euros.

De hecho, el sector de los fabricantes españoles de puntos de recarga se vieron afectados el pasado mes de febrero, su facturación disminuyó un 8,1% si se compara con el mismo mes de 2024, como confirman los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

Un dato que se relaciona con la bajada de la producción nacional hasta las 302.000 unidades lo que supone un 7,3% menos.

A pesar de ello, los puntos de recarga continúan creciendo en España a través de la nueva ronda de financiación de Eranovum y Fundeen, empresas promotoras de puntos de recarga.Buscan captar 1,45 millones de euros con una rentabilidad del 9,25% para impulsar una red de 304 cargadores ya operativos o en fase final.

Este crecimiento se refleja en los 53.072 puntos públicos registrados por Anfac en nuestro país, en un mercado donde la venta de vehículos electrificados se disparó un 80% en 2025, avanzando con firmeza hacia los objetivos de descarbonización fijados para 2030.