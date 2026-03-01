Juanjo Jiménez, mecánico, sobre una furgoneta china en España: "Me tiene loquísimo, es súper fácil de reparar"

"Es un vehículo a la antigua pero muy práctico", se trata de una furgoneta DFSK C37. Así es como la define Juanjo Jiménez, mecánico y experto en el sector, desde las redes sociales.

Aunque, realmente, el término exacto es minivan, su origen es chino, ha sido fabricada por DFSK, marca que anteriormente estuvo vinculada a Dongfeng, aunque en la actualidad está bajo Seres Group.

Cuenta con un motor de gasolina de 1.5 litros con transmisión manual de hasta cinco velocidades. Es un vehículo para reparto, que el mecánico detalla por completo.

Desde su publicación, muestra su caja de cambios, que no tiene grandes dimensiones, afirmando, que gracias a los pocos tornillos que tiene, hace realmente sencilla su manipulación.

Respecto al embrague, comenta que es de tipo mecánico, los cuales son más sencillos y económicos.

Mientras que los hidráulicos, se caracterizan por ser automáticos, utilizando el líquido para transmitir la fuerza. "Se cambia en menos que canta un gallo", confirma.

Jiménez especifica cada uno de los componentes principales, reafirmándose en la facilidad para trabajar y solucionar averías en este vehículo.

Pone el foco en el radiador, el cual, está sujeto tanto de la parte superior como inferior, mediante unas gomas. Son soportes que aíslan y amortiguan, suelen ser de metal o aluminio.

La batería se encuentra debajo del asiento del conductor: "sale súper fácil, al igual que las bujías". En definitiva, parece ser un modelo diseñado para la solución del trabajo de los mecánicos. De este modo lo muestra el experto a través de sus redes sociales.

Funcionalidad en la sencillez, se convierte en una opción para todos aquellos que trabajan con este tipo de vehículos a diario, con transportes ligeros.

Además, también dispone de variantes eléctricas, como la DFSK serie C EC35, que en el mercado de segunda mano, con un año de antigüedad, de 2025, sus precios se encuentran por debajo de los 30.000 euros.