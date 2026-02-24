Los fabricantes españoles de puntos de recarga recortan un 8% sus ingresos en 2025 tras reducir su producción un 7%

La industria nacional de fabricantes de puntos de recarga para vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) registró una caída de su negocio en 2025. Se trata del segundo descenso consecutivo en un momento en el que las ventas de este tipo de vehículos no paran de crecer.

El sector facturó el año pasado 305 millones de euros, lo que supuso un descenso del 8,1% en comparación con 2024, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Un descenso que se explica por la merma de la producción nacional de este tipo de infraestructura.

El año pasado, los fabricantes españoles de puntos de recarga fabricaron un total de 302.000 unidades, es decir, un 7,3% menos que el ejercicio anterior. De hecho, se trata del tercer ejercicio consecutivo en el que cae la producción de este tipo de postes.

Pero ¿cómo se explica que caiga la producción en un momento en el que crecen las ventas de modelos electrificados? Al igual que sucede con la producción de vehículos, la gran mayoría de la producción se destina a la exportación.

El 85% de la producción española de puntos de recarga se destinó a la exportación. En total, se enviaron fuera de las fronteras un total de 257.000 postes, lo que supone un 11,6% menos frente a 2024.

Ahora bien, los principales destinos de exportación correspondieron a mercados donde el vehículo electrificado empieza a tener una penetración importante en el mercado.

Es lo que sucede en Alemania, Reino Unido o Suecia, principales mercados de destino de los puntos de recarga Made in Spain.

Producción de baja potencia

Eso sí, el 95% de toda la producción correspondió a unidades de baja potencia. En total, los fabricantes españoles de puntos de recarga fabricaron 287.000 unidades, un 5,9% menos frente al ejercicio anterior.

El resto, otras 15.000 unidades, correspondió a postes de alta potencia. Una cifra que supone un 4,7% menos en comparación con 2021, cuando se produjeron 21.000 unidades de alta potencia.

Lo que sí registró un incremento fue la inversión que dedicaron estos fabricantes a la producción de puntos de recarga, la cual creció un 1,3%, hasta alcanzar los 395 millones de euros.

Ahora bien, según datos de Aedive, el año pasado se instalaron en España un total de 4.619 nuevos puntos de recarga de acceso público, hasta totalizar las 50.000 unidades. Un guarismo que supone un descenso del 54,2% en comparación con el año anterior, cuando se instalaron 10.088 nuevos puntos de recarga de acceso público.

En lo que apenas hay variación de un año a otro es en la utilización media, la cual se situó durante el año pasado en el 5,7%.

Pero también se observa una caída en la facturación dedicada a la I+D. A este concepto se destinó el año pasado un total de 60 millones de euros, lo que supone 10 millones de euros menos o un 14,2% inferior a lo invertido en I+D en 2024.

Previsiones

De cara al ejercicio actual, la previsión que maneja Aedive es que tanto la producción de puntos de recarga como la facturación se incrementen un 15% frente a los datos de 2025.

De esta manera, se prevé que los fabricantes de puntos de recarga alcancen los 350 millones de euros de facturación, al tiempo que la producción escalará hasta superar las 347.000 unidades.