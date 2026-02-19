Es oficial: no puedes circular sin este sistema en el coche, te multarán con 200 euros según el Anexo XII del Reglamento

Las nuevas normativas para las carreteras españolas como la baliza V-16 han puesto en alerta a más de un conductor, y más, al saber que ya ha finalizado el periodo de cortesía, por lo que ya se han empezado a tramitar las primeras denuncias.

Aunque no es la única sanción que está generando controversia, ya que existe la posibilidad de ser multado por no portar en el coche el kit antipinchazos.

Según el Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998), los coches deben llevar una rueda de repuesto, ya sea completa o de uso temporal, si es de este tipo, no se podrá superar los 80 km/h.

Imagen de una rueda pinchada. Gettyimages

Sin embargo, si por el tamaño del coche u otra circunstancia no se porta, sería obligatorio circular con este kit, no hacerlo supondrá una sanción de 200 euros de multa, o 100 euros por pronto pago, sin pérdida de puntos. Y no, la baliza no sustituye a este sistema.

Ya no solo supondrá una situación angustiosa cuando se pinche una rueda, sino que también un gasto económico aparte del cambio de neumático. Esta normativa no es algo novedoso, pero no todo el mundo es consciente de ella.

Un kit de pinchazos está compuesto por dos elementos clave: líquido activo con el que se tapa la perforación y un compresor para la recuperación de la presión.

Aparte de ellos, se suelen utilizar herramientas como punzones con los que agrandar ligeramente el pinchazo y, posteriormente, limpiar los restos de suciedad.

En definitiva, la suma de descuidos puede salir cara, al igual que otro requisito fundamental, como es llevar el chaleco reflectante, el cual supondrá otra sanción de 200 euros. Se trata de otra de las exigencias que se incluyen en el Anexo XII, esta norma engloba a todos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías.

Un detalle crítico es la caducidad, el líquido sellador suele tener una vida útil de entre 4 y 5 años. Si en un control policial descubren que está caducado, la sanción será la misma que por no llevarlo, ya que el kit deja de ser funcional y pierde su validez legal.

Sin embargo, si el vehículo monta neumáticos reforzados, no se estará obligado a llevar neumático de repuesto ni el kit. Aunque recuerde que antes de usarlo se debe poner la baliza ya que la multa se puede acumular, pasando a ser de 280 euros.