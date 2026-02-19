Carreteras en números rojos: el déficit de 13.000 millones en mantenimiento que acaba con la suspensión de tu coche

El mal estado de las carreteras se ha convertido en una realidad a la que los españoles ya se han acostumbrado.

13.000 millones de euros es el agujero que se arrastra desde 2009, cuando se cerró el grifo de las inversiones, así lo aseguró desde el programa Todo es mentira, Federico Soria, presidente de la Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).

Esta cuantía hace referencia a todas las carreteras españolas. Y a pesar de tener los fondos de 300.000 euros de la Unión Europea, afirma que se agotarán en 2027.Con lo que recalcó, que la situación solo puede empeorar.

Carretera cortada al tráfico. Gettyimages

De hecho, un informe elaborado por el RACE ha determinado cuáles son las comunidades en peor estado, junto con los siniestros producidos y el aumento de los riesgos potenciales.

De la misma manera, el estado de las vías ha empeorado desde 2022-2024, según el Informe de Riesgo de accidentalidad en la RCE 2025, elaborado por iRAP.

En dicho informe, se han registrado 95 tramos problemáticos frente a los 81 que había entre los años 2021 y 2023. Lo que hace un total de 904 kilómetros, de los cuales, 25 equivalentes a 235,7 km, tramos que se consideran de un alto riesgo.

Si hablamos de siniestros, la institución esclarece las cifras, confirmando el registro de 351 siniestros con víctimas, de los cuales 95 fueron mortales con 106 fallecidos y 352 heridos de gravedad.

De los tramos con mayores riesgos destacan a las carreteras convencionales "con vías que dejan poco margen al error", confirman desde el RACE.

Entre los puntos críticos se encuentran: la N-340, N-260 o N-432, y no solo en puntos aislados. Se requiere una intervención integral en todo el trayecto. Con ello, los tramos de riesgo elevado han subido del 2,9% al 3,35% de la red.

Como zona afectada destacan a La Rioja, con una mayor concentración con 14,16 %, seguida de Aragón, Galicia y Cataluña, todas situadas por encima de la media nacional.

De los siniestros producidos los vehículos pesados son los que cuentan con un mayor porcentaje siendo un 8,4% del total de los 324 siniestros una tendencia que pasó al 10% en 2022 al 7% en 2024.

Los motoristas, por su parte, registraron 1.131 siniestros, con 258 fallecidos y 942 heridos graves, lo que representa el 29,2 % del total de los siniestros con víctimas. Confirmando una mayor vulnerabilidad.

De la misma manera, el mal estado de las vías afecta severamente al estado de los vehículos, desgastando la suspensión, generando holguras e incluso fugas de aceite.

Se hará visible, en un peor confort del coche, sin ser capaz de absorber los impactos, con lo que se trasladarán a sus pasajeros. A lo que suma el desgaste de los frenos, pudiendo reducir su eficacia y aumentando el riesgo de aquaplaning.

La carrocería y la dirección podrían ser otros de los grandes perjudicados, por lo que sin duda la falta de inversiones no solo afecta a la seguridad, sino también al bolsillo de los conductores.

Accidente por mal estado de la vía

Si has sufrido un incidente o desperfectos en el vehículo a consecuencia del mal estado de la vía, sí que tienes derecho a exigir una indemnización económica al titular de la misma.

Un derecho que se encuentra respaldado por el artículo 106 de la Constitución española que obliga a la administración a cubrir los daños por el funcionamiento de los servicios públicos.

Para ello se debe conocer a quién pertenece la carretera en cuestión, si es de la comunidad, del Estado, de la Diputación o al Ayuntamiento, ya que ellos serán los responsables legales.

Además, será necesaria la recopilación de pruebas con testigos, fotos o incluso facturas. La reclamación debe ser clara y estar bien documentada para que pueda prosperar.