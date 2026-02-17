Un portacoches habla alto y claro sobre su sueldo: "Lo mínimo que he cobrado han sido 2.800 euros el primer mes"

Alex Tenso es portacoches, un oficio sin mucha visibilidad. Se encuentra dentro del ámbito de los transportes y sus sueldos parecen situarse por encima de la media, tal como el experto comenta en el podcast Rutas de Éxito.

Tenso afirma que entró en el sector mirando hacia el futuro, su objetivo es ahorrar para poder montar una empresa. De la misma manera, se hace hincapié en la responsabilidad del conductor, algo que se refleja en su sueldo.

En cuanto a la economía comenta que lo mínimo que ha cobrado han sido 2.800 euros el primer mes "porque estuve como segundo, fueron las dos semanas que me estuvieron enseñando", asevera.

Transporte de vehículos. Gettyimages

Tras esas semanas, Tenso estuvo otras dos solo, por lo que asegura que para cobrar un mayor sueldo se deben hacer kilómetros, recalcando que "si cargas más de 10 coches te dan un plus, te van sumando, cuanto más trabajes, mejor".

A lo que se implementan los fines de semana, aumentando la cantidad. En cuanto a su máximo sueldo declara que ha llegado a cobrar 3.700 euros "pero porque voy con el perro, paramos y visitamos pueblos con rutas cada dos horas y media".

Por otro lado, recalca que sus propios compañeros han llegado a los 4.200 euros. El conductor revela que la excusa es para los que no se quieren esforzar lo suficiente o no quieren renunciar a partes de su vida social.

Antes de entrar en este proyecto, ya era conductor, pero transportaba frigoríficos, por lo que hacía demasiadas rutas nocturnas, mientras que los portacoches de manera habitual, trabajan de día. Este fue un factor clave para que cambiara de sector.

Sin embargo, no es un trabajo sencillo sobre todo cuando existen condiciones climatológicas adversas, a lo que se suma la dificultad de la colocación de los vehículos. "Muchas veces te hacen dibujos para saber colocarlos", confirma.

Otro conflicto reside en la altura máxima, ya que no pueden superar los cuatro metros, "en Alemania te puedes comer algún puente, le ha pasado a más de uno", revela.

Tal y como sucedió el pasado 19 de diciembre en Madrid, cuando un portacoches, cargado de vehículos de la marca Renault, atravesó el túnel de la calle Bailén que pertenece al distrito de Moncloa-Aravaca.

El conductor quedó encallado en el túnel y varias dependencias de bomberos, junto con efectivos de la policía, tuvieron que cortar el tráfico. Para solucionarlo se vieron obligados a desmontar algunas partes para poder retirar el tráiler.

De este modo, Alex Tenso da visibilidad a un campo del transporte poco conocido y con mucha responsabilidad a la espalda.