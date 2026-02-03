El 'rent a car' salva las ventas de coches en enero y los modelos electrificados crecen un 48% pese a la falta de ayudas

La industria del automóvil nacional ha iniciado el año con un ligero avance en las ventas de turismos. En el primer mes del año se comercializaron un total de 73.103 unidades, lo que equivale a un alza del 1,1% en la comparativa interanual, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Ahora bien, cabe puntualizar varias situaciones que se han producido a lo largo del primer mes del año. Para empezar, ya no existe un efecto dana al haber finalizado las ayudas que estaban vigentes. Pero también es necesario saber que la falta de ayudas a la compra está ralentizando el ritmo de crecimiento.

Prueba de ello es que tanto el canal de los particulares, el más rentable para los fabricantes, como el de empresas registraron descensos en las compras frente al mismo mes del año anterior. Concretamente, sufrieron retrocesos del 6,4% (35.775 unidades) y del 2,4% (27.312), respectivamente.

De hecho, que las matriculaciones lograsen crecer en enero se explica por las compras realizadas por el canal del rent a car (alquiladoras).

Una situación que se explica porque es ahora cuando se renuevan las flotas con el objetivo de contar con el parque necesario de cara a los periodos vacacionales.

De hecho, la Semana Santa de este año cae entre finales de marzo y principios de abril, lo que obliga a estas compañías a contar con una mayor previsión, tanto a la hora de adquirir como de distribuir los vehículos entre las diferentes localizaciones con las que cuentan las oficinas de alquiler de vehículos.

Dicho canal logró matricular el mes pasado un total de 10.016 unidades, lo que supuso un alza del 63,5% en la comparativa interanual.

Los electrificados crecen sin ayudas

En lo que al vehículo electrificado (eléctrico e híbrido enchufable) se refiere, estos registraron un crecimiento del 48,3% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 15.212 unidades. Esto supuso que una de cada cinco ventas el mes pasado correspondió a modelos electrificados.

Todo ello se produjo en un mes en el que la única ayuda disponible a la hora de adquirir este tipo de vehículos decayó el pasado 27 de enero con el decreto ómnibus.

Se trata de la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un vehículo electrificado, hasta 3.000 euros. Asimismo, el Gobierno aún no ha publicado las bases de las ayudas del Plan España Auto+, el cual contempla hasta 400 millones de euros para la compra de vehículos electrificados.

Las ventas de turismos híbridos enchufables registraron un crecimiento del 66,7% en tasa interanual, hasta alcanzar las 8.740 unidades. En total, la cuota de mercado que acaparan este tipo de vehículos se sitúa en el 11,9%, lo que supone 4,7 puntos porcentuales más frente al mismo mes del año anterior.

Por su parte, las ventas de turismos completamente eléctricos registraron un crecimiento del 29,1%, hasta las 6.472 entregas. La cuota de mercado se situó en el 8,8%, casi dos puntos porcentuales más frente al mismo mes del año anterior.

Por todo ello, la industria del automóvil demanda la puesta en marcha de este tipo de ayudas con el objetivo de "dar certidumbre al mercado y consolidar la transformación hacia la electromovilidad". Con todo, "el mercado necesita certezas y no promesas".

De hecho, el crecimiento en las compras de este tipo de vehículos se explica porque son operaciones que venían del mes de diciembre y terminaron de matricular en enero. Eso sí, según apuntan desde Faconauto, "el hecho de que no haya habido un plan de ayudas a la adquisición de vehículos electrificados ha retraído muchas compras y ha hecho que no se esté generando cartera de pedidos para los próximos meses".

Tampoco hay que olvidar que el sector aún espera la puesta en marcha del plan de renovación del parque, contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Toyota vuelve a liderar

En lo que a marcas se refiere, Toyota volvió a situarse en lo más alto del podio. La firma nipona acumula cuatro años consecutivos como la enseña más vendida en el mercado patrio y un lustro como la compañía líder en ventas a nivel mundial. Y no parece que la situación se vaya a dar la vuelta durante este ejercicio.

Eso sí, la multinacional nipona cerró el mes de enero con una caída en las matriculaciones del 5,5% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 7.016 unidades.

En segunda posición se situó Seat, cuyas ventas registraron un crecimiento del 36,7% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 5.011 turismos.

El podio lo cerró Peugeot. La firma del grupo Stellantis matriculó en enero un total de 4.705 unidades, un 43,6% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

Peugeot 208, el más vendido

En cuanto a los modelos, el Peugeot 208, modelo fabricado en la planta que Stellantis tiene en Figueruelas (Zaragoza), se situó como el más vendido en el mes de enero.

De este modelo se comercializaron un total de 2.055 unidades, lo que supone más del doble frente al mismo mes de 2025.

El podio lo completaron dos modelos de Seat: el Ibiza y el Arona. El Seat Ibiza fue el segundo modelo más vendido en España en enero, con un total de 1.904 unidades, lo que supone un 42,2% más en tasa interanual.

El podio lo completó el Seat Arona, modelo del que se comercializaron un total de 1.715 unidades, un 79,5% más frente al mismo periodo del año anterior.